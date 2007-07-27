Кот, который предсказывает смерть (фото)

Кот, живущий в одном из американских домов престарелых, своей способностью предсказывать кончину пациентов заставил врачей в недоумении разводить руками.

У Оскара есть привычка сворачиваться в клубок рядом с пациентами дома в Провиденсе, Род-Айленд, в последние часы их жизни.

Согласно автору статьи в американском медицинском журнале New England Journal of Medicine, двухлетний кот точно "предсказал" кончину в 25 случаях.

Дошло до того, что персонал дома престарелых, обнаружив кота сидящим рядом с очередным пациентом, немедленно звонят родственникам, чтобы предупредить их: возможно, пришло время готовиться к худшему.

"Он нечасто ошибается, - сказал агентству Ассошиэйтед пресс профессор Университета Брауна Дэвид Доса, который и занимался исследованием кошачьего феномена. - Судя по всему, он понимает, когда пациент находится в шаге от смерти".

Оскар попал в дом престарелых еще маленьким котенком.

Кот каждый день обходит палаты, подобно докторам и медсестрам, но с пациентами особо не дружит.

Как только он проявляет дружелюбие и укладывается рядом с пациентом, все понимают, что это неспроста.

Хотя большинство родственников благодарны коту за "предупреждение", некоторые просят убрать кота из комнаты, пока они прощаются с находящимся при смерти близким человеком.

Когда кота прогоняют, он начинает недовольно бегать взад-вперед перед дверьми и громко мяукать - так он выражает свой протест, говорят врачи.

Томас Грейвс, зоолог из Университета Иллинойса, сказал Би-би-си: "Кошки часто чувствуют, когда их хозяева больны, или когда болеет какое-либо животное".

По словам зоолога, специализирующегося на семействе кошачьих, "кошки могут ощущать приближающиеся изменения в погоде, известно, что они предчувствуют землетрясения".

Врачи, которые ухаживают за пациентами дома престарелых, склонны считать, что объяснение способностям кота, скорее всего, нужно искать в области биохимии, нежели в сфере паранормальных явлений.

Би-Би-Си