Завтра на Закарпатье - до 16° тепла

Завтра в Украине осадков не ожидается, ночью и утром в западных и северных областях местами туман.

Ветер юго-восточный, на юге и востоке северо-восточный, 5-10 м/с, в Крыму отдельные порывы 15-20 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 1-6° мороза, днем 4-9° тепла; на крайней западе и в Крыму ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 7-12 тепла, на Закарпатье до 16°.

В Киевской области в четверг ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем 4-9° тепла. В Киеве температура ночью 1-3° мороза, днем 7-9° тепла.