Определен победитель конкурса на отбор генерального проектировщика Всеукраинского центра здравоохранения матери и ребенка

27 июля 2007 года Конференция благотворительного фонда «Детская Больница будущего» определила победителя конкурса на отбор Генерального проектировщика Всеукраинского центра охраны здоровья матери и ребенка.

Об этом УНИАН сообщили в благотворительном фонде «Украина 3000».

Как отмечается в сообщении, победителем конкурса стала компания Building Design Partnership Structure (Манчестер, Великобритания). Делегаты Конференции приняли это решение единогласно. Протокол заседания зачитал председатель Конференции Андрей МИРОШНИЧЕНКО. Также был зачитан протокол Наблюдательного совета конкурса, который засвидетельствовал соблюдение процедуры конкурса и прозрачность принятия решения.

Председатель Конференции А.МИРОШНИЧЕНКО торжественно передал оферту компании председателю правления Благотворительного фонда «Детская Больница будущего» Вере ПАВЛЮК.

Следовательно, компания Building Design Partnership Structure определена генеральным проектировщиком Всеукраинского центра здравоохранения матери и ребенка – Детской больницы будущего. На протяжении ближайшего времени стороны согласуют условия дальнейшего сотрудничества и заключат соответствующий договор.