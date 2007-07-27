Восемь индонезийцев умерли от неизвестной болезни

В индонезийской деревне на острове Ява зарегистрирована вспышка неизвестного заболевания, сообщает Лента.русо ссылкой на Reuters. Жертвами этой болезни уже стало восемь человек.

Это заболевание не является птичьим гриппом или атипичной пневмонией, но может оказаться не менее опасным, сообщил Марван НУСРИ из Департамента по контролю заболеваний и здравоохранению в аспекте окружающей среды.

Всего было госпитализировано около 30 человек со схожей картиной заболевания, включающей профузную рвоту и судороги. Первые восемь скончались из-за несвоевременной медицинской помощи. Еще девять человек выписано домой в удовлетворительном состоянии, тринадцать продолжают лечение, состояние двоих из них критическое.

Поначалу специалисты заподозрили отравление, но анализ воды и пищи больных не выявил токсических субстанций. В настоящее время ведется поиск возбудителя заболевания, которым может быть бактерия или вирус; образцы тканей пациентов будут отправлены на исследование в Джакарту на этой неделе. По предварительным данным микроб нарушает функцию печени.

Несмотря на то, что большая часть индонезийцев – мусульмане, несколько локальных СМИ предположили, что заболевшие стали жертвами «черной магии».