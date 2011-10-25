Минздрав купил лекарств и билетов на Кубу на 180 миллионов

Министерство здравоохранения заключило ряд соглашений на приобретение лекарственных препаратов, тест-систем и авиабилетов на Кубу на общую сумму 180,91 миллионов гривен.

Об этом сообщается в "Вестнике государственных закупок", передают "Наши деньги".

Соглашения заключены по результатам тендеров 7-17 октября.

В компании Compagnie Nationale Air France приобретено 439 билетов для перевозки детей, сопровождающих лиц и украинской администрации лечебно-оздоровительного центра "Тарара" по маршруту Киев-Гавана-Киев.

Стоимость одного билета составляла 9980 гривен. Спецификой организации перевозки детей на Кубу является необходимость осуществления регулярных рейсов.

Compagnie Nationale Air France является единственным авиаперевозчиком, выполняющим ежедневные рейсы в Гавану (через транзитный аэропорт).

ООО "Биомединвест" за 23,87 миллиона гривен поставит тест-системы обследования крови доноров на автоматизированных приборах закрытого типа на маркеры ВИЧ 1/2 гепатита В, гепатита С, сифилиса в комплекте с калибраторами, контролями, реактивами и расходными материалами.

Эта же компания за 15,96 миллиона гривен поставит десять автоматизированных анализаторов закрытого типа для осуществления исследований методом иммунохемилюминесцентного анализа.

Предприятие объединения граждан "Центр комплексной реабилитации инвалидов "Акме" за 19,86 миллиона гривен поставит 2651 индивидуальных средств реабилитации "Гравистат", в среднем по 7490 гривен/т.

Также приобретены лекарственные средства для лечения онкогематологических больных взрослого возраста и больных рассеянным склерозом.

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