Если ребенка отказываются прививать - звоните в Минздрав

Министерство здравоохранения Украины обращается к гражданам с просьбой сообщать о случаях отказа врачей делать прививку детям из-за отсутствия вакцин в лечебно-профилактических заведениях по телефону 200-07-80.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава Украины, министерство проводит еженедельный мониторинг наличия иммунобиологических препаратов в лечебно-профилактических заведениях.

По состоянию на сегодняшний день ДУО «Укрвакцина» в регионы осуществлена поставка большинства вакцин для проведения плановых прививок, среди которых вакцина для профилактики полиомиелита; вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша ацеллюлярного (Инфанрикс); вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша ацеллюлярного, полиомиелита (инактивированная) и Haemophilus influenzae типа b (Пентаксим); вакцина для профилактики кори, эпидемического паротита и краснухи (Приорикс); вакцина для профилактики бешенства; вакцина для профилактики гепатита В для детей, вакцина для профилактики туберкулеза БЦЖ (в роддомах Украины для прививок новорожденных имеется вакцина датского производства (гуманитарная помощь), а в лечебно-профилактические заведения регионов поставка вакцины БЦЖ российского производства планируется в конце ноября 2011 года).

Сегодня начинается поставка дополнительных серий вакцины для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша ацеллюлярного, полиомиелита, Haemophilus influenzae типа b (Пентаксим) и вакцины для профилактики гепатита В.