Минздрав отвергает обвинения в непрофессионализме во время аварии

Министерство здравоохранения Украины отвергает обвинения в непрофессионализме спасателей и медиков во время ликвидации техногенной аварии во Львовской области.

Об этом говорится в официальном обращении Министерства здравоохранения Украины по поводу ситуации вокруг аварии во Львовской области, переданном УНИАН пресс-службой Минздрава.

В документе приводится цитата министра здравоохранения Юрия ГАЙДАЕВА, который находится сейчас в Японии с рабочим визитом. «Сегодня некоторые политиканы пытаются заработать дивиденды на теме Львовской катастрофы. В то время, когда ситуация стабилизировалась, продолжается нагнетание напряженности и возмущения общественного мнения по поводу непрофессионализма спасателей и медиков», - заявил Ю.ГАЙДАЕВ.

Министр заверяет, что работа медиков в первые и последующие дни после аварии во Львовской области оценивается на «отлично», и это не только его личное мнение, но и позиция правительства.

Министерство здравоохранения Украины выражает благодарность всем медикам, которые выполнили свой профессиональный долг, помогали и продолжают помогать пострадавшим Львовской области.

Пресс-служба Минздрава отмечает, что с первого дня и на протяжении всего периода ликвидации последствий чрезвычайной ситуации население пострадавших районов было обеспечено необходимой медицинской помощью и медикаментами.

Бригады общепрофильной и экстренной медицинской помощи работали в состоянии первой готовности. Непосредственно под контролем главного государственного санитарного врача Украины проведен значительный объем работ по обеспечению надлежащего санитарно-эпидемиологического состояния на территории поражения продуктами горения фосфора.

Главный токсиколог и другие специалисты Минздрава и областных правлений здравоохранения проконсультировали всех, кто обратился за помощью. Продолжался постоянный мониторинг состояния здоровья пострадавших.

Около 900 медиков работали в зоне чрезвычайной ситуации. 16 медицинских заведений, 38 бригад «скорой помощи», 27 санитарных машин, 31 отделение стационаров оказывали помощь населению Львовской области. В Бускую, Радеховскую и Бродовскую центральные районные больниці переданы самые современные аппараты ультразвуковой диагностики, приобретенные за резервные средства госбюджета.

Широко развернута профилактическая работа во Львовской, Волынской, Ривненской и Тернопольской областях.

Министерство здравоохранения Украины призывает всех граждан не поддаваться на политический шантаж, а быть взвешенными и рассудительными относительно объективности оценок трагедии и ликвидации ее последствий.