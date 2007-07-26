Фосфорное облако не могло отлететь больше, чем на 10 километров - эксперт

Если нейтрализовать действие фосфорной кислоты щелочными соединениями, то можно ожидать, что каких-то существенных последствий в далекой перспективе во Львовской области не будет. Об этом заявил на пресс-конференции в агентстве УНИАН кандидат химических наук, научный эксперт Всеукраинского общественного объединения Альянс “Майдан” Вячеслав ХАВРУСЬ.

По его словам, желтый фосфор при взаимодействии с воздухом превращается в оксид фосфора, а дальше во время реакции его в воздухе с водяным паром образуется фосфорная кислота. Эксперт отметил, что желтый фосфор является “чрезвычайно активным соединением, и поэтому не может распространяться на большие территории”, поскольку происходят химические реакции. В.ХАВРУСЬ отметил, что оксид фосфора и фосфорная кислота над местом аварии были представлены в виде белого дыма, фактически аэрозоля. Поскольку эти соединения являются значительно более тяжелыми, чем воздух и быстро оседают на прилегающие территории, речь может идти о расстоянии 5,5 километра от места аварии, но не более 10 километров, считает эксперт.

По мнению В.ХАВРУСЯ, если бы эффективно сработали, в частности в информационном плане, правительственные структуры и объяснили ситуацию, то не было бы той паники, которая возникла после аварии из-за неосведомленности по данному поводу.

При этом он отметил, что “говорить об отравлении на больших территориях, вдалеке от эпицентра аварии, невозможно”. По его словам, основная опасность есть для тех людей, которые занимались непосредственно ликвидацией последствий аварии, которые попали в эпицентр горения фосфора, а также для людей, которые проживали неподалеку от эпицентра аварии и где происходило выпадение этого аэрозоля.

В.ХАВРУСЬ также отметил, что не существует особых причин бояться попадания белого фосфора в грунтовые воды, поскольку продукты окисления фосфора быстро будут поглощены почвой “и вряд ли сильно изменят кислотность рек и прудов”.

На вопрос журналистов, могло ли так называемое “фосфорное облако” быть отнесено на территорию Польши В.ХАВРУСЬ ответил, что “для жителей Польши нет причин волноваться”, и еще раз отметил, что облако не могло распространиться больше чем на 10 километров.

Эксперт также отметил, что действия власти во время ликвидации аварии были нескоординированными и “сводились к имитации бурной деятельности, чтобы скрыть беспомощность”. Он выразил удивление по поводу ожидания специалистов-химиков из Казахстана, в то время, когда в Украине есть большое количество таких специалистов.

Кандидат физико-математических наук, научный эксперт ВОО Альянс “Майдан” Константин ЧЕКОТУН добавил, что речь идет не о летающих тарелках, а о достаточно известном химическом элементе, о котором хорошо известно в Украине. По его словам, он немало времени работал в институте, который занимается моделированием экологических происшествий, катастроф, и, разговаривая с профессиональными специалистами, узнал, что к ним никто не обращался за консультацией, не приобщал к изучению ситуации.