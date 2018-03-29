Я боюсь фосфора!

Поезд с пресловутым фосфором возвращается в Казахстан, оставив после себя беду, которую назвали "вторым Чернобылем". Опасность, кажется, миновала.

Людей, отравленных фосфатами, выписывают из больниц. Но специалисты прогнозируют, что количество больных, уже в ближайшее время, увеличится на 30 процентов. Причина - психологическая. У многих жителей Львовщины развивается страх, который приводит к стрессам. А мощный и длительный стресс может принести вреда больше, чем само отравление.

Корни человеческого страха - в непонимании и незнании того, что происходит. В случае с "фосфорной" аварией так и было. Нынешняя власть продолжает подражать "совковым" принципам реагирования на чрезвычайные ситуации.

Первый из них - все хорошо. Но украинцы, имея "чернобыльский" опыт, этому "всему хорошему" уже не верят. И человек, живущий за тысячи километров от Львова, но имея черты панической личности, боится выйти на улицу, потому что там может идти “кислотный” дождь.

Как не допустить возникновения массовых эпидемий страха после глобальных катастроф, не впустить в себя тревогу и преодолеть страх, рассказывает заведующий отделения социальных проблем и соматоморфных расстройств Украинского научно-исследовательского института социальной и судебной психиатрии и наркологии доктор медицинских наук профессор Олег ЧАБАН.

УМАЛЧИВАНИЕ ПОРОЖДАЕТ ПАНИКУ Тревога возникает, когда человек не знает о событии ничего, когда событие замалчивается. Умалчивание порождает тревогу, а тревога - страх перед неизвестным.

Когда произошла "фосфорная" авария на Львовщине, достоверную информацию должны были бы подавать врачи, военные, а особенно химики, потому что речь идет о химико-техногенной катастрофе. Нужно было объяснить украинцам элементарные вещи о фосфоре. С какими веществами он вступает в реакцию, угрожает ли это человеку, как локализовать это опасное вещество. Если нельзя локализовать, то по какой причине. Наконец, где та фосфорная тучка, которую искали по всей Европе.

Печальный опыт катастроф и аварий в Украине ничему нас так и не научил. "Фосфорная" авария это еще раз засвидетельствовала. Специалисты или молчали, или давали никчемную информацию, или просто кодировали украинцев: "Все хорошо, все под контролем"". Это не успокаивает людей. Украинцы имеют уже свой "национальный опыт", пережив не одну техногенную аварию. Украинец, слыша такие слова, сразу вспоминает Чернобыль. Там тоже было все "хорошо" - "небольшой пожар". А от него весь мир дрожал. Людям необходимо давать правдивую информацию.

Отсутствие аргументированных комментариев специалистов и неправдивая информация порождают в обществе панику, тревогу и индуцированный страх (такой, который передается от человека к человеку).

Настало время объединиться специалистам для своевременного и объективного информирования людей. Возможно создать сайт, который мог бы оперативно реагировать на любое чрезвычайное событие. Ответственность за то, чтобы в обществе не было тревоги и паники лежит на тех, кто должен доносить истинное состояние ситуации.

СТРАХ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ КАК АТОМНАЯ БОМБА Психология человека имеет одну особенность - инстинкт самосохранения превалирует над остальными. Когда в мозгу попадает какая-то информация из внешнего мира, именно этот инстинкт реагирует первым. Следовательно, чем больше мозг успокоен определенной информацией, тем меньшая вероятность развития тревожных состояний.

Тревогу предопределяет все непонятное - что-то может произойти со мной, с моей семьей, с моим народом. Если нет информации, которая уменьшит тревогу, она перерастет в страх. А страх не имеет логики, в толпе распространяется мгновенно, как атомная бомба. Достаточно определенной мимики, жеста, голоса или кривого слова, и страх на биологическом уровне распространится среди миллионов. Преодолевает его лишь четкость и ясность. Так должны работать в зоне беды психологи и психотерапевты. Они работают не только с людьми, которые поддаются паническим состояниям, но и с больными, в которых заострились хронические болезни, потому что есть психотравмирующий элемент.

С группой людей, которые живут вдалеке от зоны аварии, но поддаются страхам, должны работать средства массовой информации. В их сообщениях должны быть спокойствие, четкость мысли, опровержение слухов. Это настоящее лечение и профилактика фобий у здоровых людей. Это - амортизирует страх. Именно от того, как подана информация в газетах, на телевидении зависит психическое здоровье наших граждан.

МАЛЕНЬКАЯ ЛОЖЬ ПОРОЖДАЕТ БОЛЬШОЕ НЕДОВЕРИЕ

Годами наше население воспитывалось в традициях частичного или полного перекручивания информации. Люди привыкли, что им десятками лет врали. Образовался своеобразный прецедент - власть должна врать своему народу. Чтобы обеспечить себе покой. Украинцы уже не верят властным структурам. А это уже элементы социального нигилизма, когда человек не доверяет власти в принципе. И если такой человек еще и тревожная личность, его очень сложно успокоить.

Чтобы переломить недоверие граждан и возобновить отношения между народом и властью, нужны годы честного общения. Нужно, чтобы изменилось целое поколение людей, какие жилы бы в правдивой информации. Какой бы она ни была. Чтобы просто верили, что ничего страшного не случилось, что все будет хорошо, все можно исправить. Совет нашей власти - всегда помнить, что маленькая ложь порождает большое недоверие.

ЧАЩЕ ПАНИКУЮТ ЖЕНЩИНЫ Поддаются панике люди с тревожными чертами характера. Люди с неустойчивой, лабильной нервной системой, взрывные, неуравновешенные личности. Именно они несут в общество индукцию страха, порождают панику, первые "заводят" толпу.

Паниковать более склонны женщины, потому что они биологически более эмоциональны. "Виновато" здесь доминирование правого полушария, которое отвечает за эмоции. Именно женщины чаще поддаются страхам. К тому же, у женщины очень развит инстинкт материнства, значительно сильнее, чем у мужчины. Поэтому она думает не только за себя, но и за своего ребенка.

Нужно различать паническую реакцию здорового человека и психическую болезнь. Если человек не выходит на улицу, боясь кислотного дождя, это еще не значит, что у него невротичное расстройство. Попадая в другую ситуацию, он забывает о своем страхе.

Когда же тревога дезадаптирует - человек не может нормально работать, спать, вести разговор - страх просто выбивает из жизни. Это - уже психическая болезнь.

Реакция на катаклизмы у каждого своя, в зависимости от личности. Кто-то будет волосы на себе рвать, кто-то - инертный, пусть и весь кислотный дождь на него вылился, ему параллельно.

Тому, кто всего боится, советую работать со своими страхами. Проблема "я боюсь", в действительности никогда не возникает из-за фосфора или чего-то другого. Такое состояние было и раньше где-то глубоко. Просто определенная ситуация реализовала страх. Если так, то у человека есть проблема и ее следует решать. Человек должен выяснить, зачем ему этот страх. Или он человека устраивает, или ситуация затягивается до того момента, пока не сорвешься. Человек должен сам (или с психологом) работать над своим сознанием. Преодолевать свой страх. И "фосфорная" или любая другая трагедия здесь ни к чему.

Наталья Максименко,

УНИАН