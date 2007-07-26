В Луганской области заболеваемость туберкулезом снизились почти на 8%

По итогам первого полугодия в Луганской области заболеваемость туберкулезом снизились на 7,8% и составляла 58 случаев на 100 тыс. населения.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Луганском областном центре здоровья, в 2006 году этот показатель составлял 53,5%.

Показатель смертности от туберкулеза снизился на 9,9% и составляет 12,7 случая на 100 тыс. населения.

Заболеваемость всеми формами туберкулеза выше областного показателя наблюдается в городах Рубежное, Стаханов, Антрацит, Ровеньки и Станично-Луганском, Лутугинском и Перевальском районах.

Показатель выявления больных туберкулезом при профессиональных осмотрах, по результатам первого полугодия, составляет 56,9%. В целом по области неудовлетворительно обследованы мигранты – 42,9%, лица, освобожденные из мест лишения свободы, – 42,8%, безработные трудоспособного возраста – 39% и пенсионеры – 36,4%.