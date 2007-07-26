Ученые создали вакцину против наркотиков

Новая вакцина, которую разработали британские ученые, не борется с вирусами - она нейтрализует действие наркотиков, а если быть точными, то одного наркотика - кокаина.

Исследователи, работающие под руководством профессора Томаса Костена, разработали терапевтические вакцины, стимулирующие выработку в организме антител, специфически связывающих находящиеся в кровотоке наркотики. Это предотвращает попадание препаратов в мозг и развитие ассоциированных с зависимостью реакций. То есть, говоря проще, TA-CD (такое название получила вакцина), не дает молекулам кокаина проникнуть в мозг, блокируя чувство эйфории. В результате человек сам отказывается от наркотика, ставшего неэффективным. Результаты последних исследований окрыляют ученых: вакцина позволила наркоманам избавиться от своей зависимости на несколько недель, а некоторым из них - на шесть месяцев.

"Это очень обнадеживающие результаты", - с удовлетворением отметили исследователи, объявив о начале нового эксперимента, в котором будут участвовать уже 130 пациентов. Впрочем, врачи-психиатры пока не спешат радоваться новому изобретению британцев - многие уверены, что никакая вакцина, даже самая совершенная, сама по себе не решит проблемы наркозависимости, так как механизм ее возникновения очень сложен. "Я отношусь к этим результатам с большим интересом, но без чрезмерного энтузиазма, - говорит Клод Юлингер, психиатр и специалист по наркомании из Психосоциальной службы кантона Фрибург. - Поскольку каждый пациент живет в своей особой среде, единого "чудесного" решения не будет существовать никогда".

Кстати, подобная вакцина может привести и к передозировке особо "упорных" кокаинщиков. Кокаиновая дорожка содержит десятки миллиграммов наркотика: это достаточно большое количество для иммунной системы человека, стимулируемой вакциной. "Оно равнозначно огромному количеству антител, которые организм должен выработать. Тело должно бороться, чтобы сделать это", - заявил в интервью газете The Guardian профессор Джон Генри, эксперт по наркотикам из больницы Св. Марии в Лондоне. Если организму не удастся "переварить" полученный кокаин, то количество наркотика, которое попадет в мозг, лишь еще больше "раздразнит" потребителя, заставляя его принять еще большую дозу.

Не лишним будет заменить, что разработки подобных вакцин предметно ведутся по всему миру еще с 1999 года, а прототипом сегодняшнего препарата послужила вакцина, названная IPC 1010. Впрочем она, как и все следующие за ней антикокаиновые препараты, обладала меньшей эффективностью и не могла вызвать достаточно сильный иммунный ответ организма.