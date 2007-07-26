Для психбольных открыли кинотеатр

В прошлый четверг в Пуща-Водицком психоневрологическом интернате в Киеве открыли первый в Украине кинотеатр для психически больных. По словам врачей, кинотерапия способствует выявлению психических особенностей каждого пациента, помогает им решать проблемы и налаживать отношения с другими.

В больнице живет 351 больной. Все мужчины. Принимают сюда с 18-летнего возраста.

На территории много деревьев и беседок. Под надзором медсестер в парке гуляют пациенты. Большинство из них кричат, бегают, показывают на что-то руками. Есть достаточно спокойные.

Одеты все по-домашнему: спортивные штаны или шорты, футболка или рубашка. Кое-кто подтянул рейтузы вплоть до груди. Другие неправильно застегнули пуговицы. Один мужчина гуляет в военной рубашке и коротеньких черных шортах.

"У нас здесь все спокойные, никто на людей не бросается, - говорит медсестра, которая проводит в помещение. - В большинстве больных шизофрения. Она не излечима. Поэтому пациенты здесь находятся до конца жизни".

"У них был телевизор, но его смотрели дважды в неделю. Теперь сеансы в кинотеатре будут ежедневными, - обещает главный психиатр больницы Иосиф Дражниця. - будем показывать сказки, комедии, фильмы о природе, животных, рыбках. Боевиков точно не будет, потому что жестокие фильмы будут негативно влиять на пациентов".

Кинотеатр рассчитан на 50 зрителей. Зал хорошо освещен и просторный. Металлопластиковые окна. Стульчики скреплены между собой - чтобы больные не ранили друг друга. На сцене - белый экран. По обе стороны - по три колонки. Две из них еще советского производства.

"Всего на оснастку больницы наш фонд выделил 30 тысяч долларов, - рассказывает один из спонсоров, член фонда ”Шаг в будущее” Сергей Бикбулатов. - 13 тысяч уже потратили на обустройство кинотеатра. За остальных планируем приобрести массажные кресла и спортивный инвентарь".

Не все больные знали, что в этот день для них открыли кинотеатр. Те, кто постоянно гулял на улице, о событии узнавали от журналистов. Обещали, что пойдут посмотреть.

"Здесь очень скучно. Мы уже замучились все время сидеть, - говорит 25-летний киевлянин Алексей Гойко. - А с этим кинотеатром, может, хоть чуть-чуть веселее станет".

После официального открытия кинотеатра журналистам и гостям разрешили пообщаться с больными. Сначала они кажутся непредсказуемыми и опасными. Впоследствии видно, что напоминают детей: легко пугаются, тяжело успокаиваются. Просят разрешения что-то сделать, во всем слушают медсестер.

Пациентам понравилось фотографироваться. Друг за другом они выстраивались и позировали для камер.

По-українськи