Минздрав советует отказаться от сбора грибов

Министерство здравоохранения призывает граждан быть осмотрительными при сборе, покупке и приготовлении грибов.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

В сообщении отмечается, что в Украине традиционно конец лета и осень - это сезон массового сбора грибов, и с началом каждого грибного сезона становятся привычными сообщения об отравлении грибами.

Большинство отравлений происходит из-за употребления бледной поганки, мухоморов, ошибочных опенков, дождевиков и шампиньонов, которые ошибочно воспринимаются за съестные, а также в результате неумелой кулинарной обработки условно-съедобных грибов, таких как дождевики, чернильный гриб, и другие.

Симптомы отравления развиваются от 30 минут до 24 часов. Отравление грибами протекает намного сложнее, чем другие пищевые отравления. Среди отравленных грибами наблюдается высокий уровень смертности в результате запоздалого обращения за медицинской помощью.

Чтобы не допустить отравления, Минздрав советует отказаться от употребления дикорастущих грибов как продукта вообще, и употреблять искусственно выращенные грибы, покупая их в магазинах.

Если же нет желание отказаться от дикорастущих грибов, безопаснее покупать их на стационарных рынках, где они проходят соответствующий контроль.

При самостоятельном сборе грибов в лесу рекомендуется не собирать грибы, которые неизвестны, вернувшись домой, тщательным образом проверьте каждый гриб, перед приготовлением грибных блюд грибы тщательным образом надо промыть, а перед употреблением обтереть влажной тканью.

Также Минздрав не рекомендует употреблять сырые грибы, перед приготовлением блюда рекомендуется отварить грибы несколько раз в подсоленной воде 10-15 минут.

Готовые грибные блюда необходимо хранить на холоде не больше 24 часов в эмалированной посуде.

Грибы нельзя давать малолетним детям.

Если беда произошла, и человек чувствует себя плохо, необходимо промыть желудок водой с марганцем и сразу вызывать скорую помощь. Нельзя заниматься самолечением, поскольку, чем больше токсинов попадет в кровь, тем более сложным будет процесс отравления.

NEWSru.ua