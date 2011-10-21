Хватит ли медикаментов в Украине для больных ВИЧ/СПИДом?

Координатор системы ООН в Украине Оливье АДАМ обеспокоен недостатками в системе государственных закупок в Украине, что может привести к опасным последствиям из-за нехватки необходимых медикаментов для больных ВИЧ/СПИДом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Омбудсмана, об этом О.АДАМ сказал во время встречи с Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Ниной КАРПАЧЕВОЙ.

Стороны договорилась заключить новый расширенный Меморандум о сотрудничестве сроком на пять лет, который должен охватить деятельность всех агентств ООН в Украине.

Н.КАРПАЧЕВА и О.АДАМ обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия организаций системы ООН и Омбудсмана Украины в сфере защиты прав человека.

О.АДАМ сказал, что миссия ООН в Украине высоко ценит сотрудничество с Уполномоченным по правам человека. Он поднял пакет вопросов, в решении которых надеется на содействие Омбудсмана. Во время беседы также шла речь о подготовке второго Национального доклада о соблюдении прав человека в Украине. Указанный документ будет рассмотрен Советом ООН по правам человека в следующем году в рамках очередного Универсального периодического обзора.