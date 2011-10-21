Полного перехода на дневные поезда в Украине не будет

Полного перехода на дневное движение поездов в Украине не будет, сообщил в комментарии УНИАН заместитель начальника Главного пассажирского управления «Укрзализныци» Андрей МЕЛЬНИЧУК.

«Пассажир сможет выбирать, каким поездом и когда – ночью или днем – ему ехать», - заверил он.

В то же время, по словам А. МЕЛЬНИЧУКА, «Укрзалызницей» взят курс на постепенный переход на дневные поезда. «Они будут двигаться с большей скоростью (160 км/час - УНИАН) и, соответственно, делать 2-3 оборота в день», - сказал он.

В то же время, по информации А.МЕЛЬНИЧУКА, часть вагонов существующего парка не задействуется. Например, на пиковые летне-зимние перевозки задействуется 6200 вагонов, а в обычном режиме около 5,5 тыс. вагонов. «То есть, они целый год стоят, их нужно содержать, охранять и прочее», - подчеркнул он.

А. МЕЛЬНИЧУК также напомнил, что до конца текущего года будет списано 202 пассажирских вагона, срок эксплуатации которых превышает 41 год.