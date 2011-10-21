Луковая шелуха полезна для здоровья

В луковой шкурке содержится мощный коктейль соединений, полезных для здоровья, выяснили ученые из Автономного университета Мадрида.

Шелуха и верхние слои лука коричневого цвета содержат в большом количестве клетчатку и флавоноиды, а низ луковицы, который обычно отрезают, богат сернистыми соединениями и полимерами фруктозы.

Ученые советуют применять коричневую шкурку в качестве функциональной составляющей продуктов питания, богатой клетчаткой и фенольными соединениями вроде кверцетина и прочими флавоноидами. Известно, что клетчатка снижает риск сердечно-сосудистых недугов, проблем с пищеварением, рака кишечника, диабета 2 типа и ожирения. А фенольные соединения предохраняют от канцерогенных процессов.

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