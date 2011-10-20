В Украине рак молочной железы лидирует среди онкоболезней у женщин

В Украине рак молочной железы занимает первое место в структуре онкологических болезней у женщин.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня - во Всеукраинский день борьбы с раком молочной железы – сообщил журналистам руководитель отделения опухолей молочной железы и реконструктивной хирургии Национального института рака профессор Иван СМОЛАНКА.

По его словам, рак молочной железы является самым распространенным онкологическим заболеванием среди женщин.

“И не только в Украине, но и во всем мире. Ежегодный прирост показателей этой онкопатологии в мире - около трех процентов, также ежегодно растет количество случаев впервые выявленного рака молочной железы”, – сказал И.СМОЛАНКА.

В то же время, по его словам, показатели смертности в результате рака молочной железы в Украине преобладают над среднестатистическими европейскими данными.

И.СМОЛАНКА подчеркнул, что основная причина этого заключается в том, что украинки поздно обращаются к специалистам-онкологам, во многих случаях врач уже не может помочь.

«Расходы на лечение рака запущенных форм значительно возрастают, иногда в 25 раз. Если на ранних стадиях бывает достаточно хирургического лечения, то в случае запущенной формы рака назначают комплексную терапию: химиотерапию, облучение, гормонотерапию, иммунотерапию и т.п.», - подчеркнул И.СМОЛАНКА.

"У нас более четверти женщин обращаются к онкологу уже с запущенными стадиями, к сожалению. Это обусловлено тем, что женщина, обнаружив у себя опухолевое образование, часто неправильно сориентирована и идет лечиться нетрадиционными методами - к биоэнергетикам, фитотерапевтам, колдунам, экстрасенсам. Лечат горе-целители онкобольную довольно длительное время, а затем бросают ее на произвол судьбы. А теряя драгоценное время, болезнь развивается с ранней стадии в позднюю. Это время, за которое опухоль распространяется так, что врачи уже ничем не могут помочь", - отметил профессор.

По его мнению, женщину от визита к онкологу останавливает также страх потерять молочную железу, поэтому она идет к любому, кто предлагает лечиться без хирургического вмешательства, и снова теряет драгоценное время, поскольку обычно эти методы оказываются неэффективными и безрезультатными.

«А на ранней стадии онкологии почти всегда делают органосохраняющие операции, не удаляя молочную железу полностью», - подчеркнул И.СМОЛАНКА.

Кроме того, он убежден, что даже при запущенных стадиях болезни врачам очень часто удается уменьшить размер опухоли, довести ее до такого состояния, когда можно сделать операцию, которая сохранит молочную железу.

«Есть ряд восстановительных, реконструктивных операций, которые позволяют и после полного удаления молочной железы восстановить ее форму и объем. Успех лечения онкобольных на сто процентов зависит от ранней диагностики и своевременного лечения. На начальных стадиях болезни практически всех онкобольных излечивают», - подчеркнул И.СМОЛАНКА.

Справка УНИАН. Сегодня, 20 октября, отмечается Всеукраинский день борьбы с раком молочной железы. Он установлен указом Президента Украины «О Всеукраинском дне борьбы с заболеванием раком молочной железы» от 17 января 2005 г. с целью активизации деятельности по предотвращению возникновения и распространения заболеваний раком молочной железы, привлечения внимания общества к этой проблеме.