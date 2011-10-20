До декабря Минздрав закупит все необходимые вакцины

До конца ноября - начала декабря будут закуплены все необходимые вакцины для прививки населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня журналистам на брифинге первый заместитель министра здравоохранения Раиса МОИСЕЕНКО.

«До конца ноября – начала декабря вся напряженность в связи с отсутствием препаратов для плановой вакцинации будет ликвидирована», - сказала Р.МОИСЕЕНКО.

Она отметила, что по состоянию на 12 октября в регионы Украины уже поставлена большая часть вакцин для проведения прививки.

Также Р.МОИСЕЕНКО отметила, что в роддома Украины для прививок новорожденных уже завезено 220 доз вакцины датского производства для профилактики туберкулеза, которых хватит до декабря 2011 года.

В целом Минздрав закупил 1 млн. 800 тыс. доз вакцины для профилактики туберкулеза российского производства, что составляет 90,5% потребности регионов.

Заместитель министра отметиа, что теперь вакцина проходит процедуру лабораторного контроля качества, которая будет завершена в ноябре, после чего эта вакцина будет развезена в регионы.

Кроме того, Р.МОИСЕЕНКО сообщила, что поставки вакцины для профилактики гепатита В у детей будут осуществлены на протяжении октября. В целом, на данное время закуплено 1 млн. 164,4 тыс. доз, что составляет 55,3% потребности регионов.