В Украине рак молочной железы часто выявляют уже на поздних стадиях

20 октября отмечают Всеукраинский день борьбы с раком молочной железы. Он установлен в соответствии с указом Президента от 17 января 2005 года с целью активизации деятельности по предотвращению возникновения и распространения заболеваний раком молочной железы, привлечение внимания общества к этой проблеме.

Врачи называют молочные железы женщины "органом-мишенью", потому что любые гормональные нарушения в женском организме отражаются в первую очередь на здоровье этого органа. Особенно вредными для молочных желез, отмечают врачи, являются стрессы, употребление жирной и высококалорийной еды, травмы.

Рак молочной железы удается вылечить в 98,1% женщин, если его выявили во время

В Украине высокие показатели выявления рака молочной железы у женщин на поздних, запущенных стадиях развития болезни, отмечает председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Татьяна БАХТЕЕВА.

«Опыт развитых стран мира свидетельствует - сегодня рак молочной железы можно эффективно выявлять на ранней стадии при использовании новейших методов диагностики, а значит - есть возможность успешно бороться с заболеванием. Так, по данным Института рака США, при своевременном выявлении рак молочной железы удается вылечить в 98,1% женщин», - сказала Т.БАХТЕЕВА.

По ее словам, злокачественные новообразования молочной железы занимают ведущее место в структуре смертности среди женщин Украины. «В соответствии с данными Национального канцер-реестра, ежегодно 14 тысяч украинок страдают от этой тяжелой болезни, и почти 7,5 тысяч умирает. Согласно прогнозам экспертов, до 2020 года с проблемой рака молочной железы столкнется каждая шестая жительница Украины», - подчеркнула Т.БАХТЕЕВА.

Она подчеркнула, что выживание онкобольных прежде всего зависит от своевременного выявления болезни. «Показатель 5-летней выживаемости для больных в 1-2-й стадиях составляет больше 70%. В Украине же показатель смертности до года с момента выявления заболевания составляет в среднем 11-12%, что свидетельствует о высоком проценте запущенных случаев заболеваний раком молочной железы», - сказала Т.БАХТЕЕВА.

Народный депутат отметила, что низкие показатели выживаемости в менее развитых странах объясняются, главным образом, отсутствием программ по раннему выявлению, что приводит к значительному проценту женщин, у которых заболевание оказывается на поздних стадиях, а также отсутствием надлежащих средств и оборудования для диагностирования и лечения.

В то же время Т.БАХТЕЕВА отметила, что впервые за последние годы в Украине зафиксировано снижение смертности из-за рака.

«Сегодня в Украине охвачено лечением 82% женщин, у которых диагностирован рак молочной железы. Одним из самых ярких благотворительных проектов в этой сфере я считаю проект фонда Рината Ахметова «Рак излечим», в рамках которого создаются современные лечебно-диагностические центры в Национальном институте рака, в Донецкой, Львовской и Ривненской областях. Покупается самое современное оборудование, что позволяет улучшить качество диагностики онкологических заболеваний, помогает выявлять их на ранних стадиях, а следовательно, проводить своевременное лечение без оперативного вмешательства, безболезненно, в амбулаторном режиме и без традиционного длительного курса реабилитации», - подчеркнула Т.БАХТЕЕВА.

«Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения считает, что для достижения ощутимых результатов в борьбе с раком молочной железы нам необходимо заимствовать позитивный опыт Европейского содружества в этой сфере и совместными усилиями парламента, правительства, исполнительной власти, медиков, научных работников, общественных организаций и представителей социально ответственного бизнеса предпринимать действенные шаги для введения профилактических программ и программ ранней диагностики, направленных на уменьшение рисков возникновения заболеваний», - заявила Т.БАХТЕЕВА.

Она подчеркнула, что европейский опыт борьбы с раком молочной железы свидетельствует, что благодаря введению профилактических программ в странах ЕС с 1989 года удалось снизить смертность от рака молочной железы на 30%. «Продолжительность нормальной жизни больных раком молочной железы после установления диагноза на начальных стадиях болезни и правильно проведенного лечения - свыше 25 лет», - сказала Т.БАХТЕЕВА.

Украинки боятся визитов к онкологам

Руководитель отделения опухолей молочной железы и реконструктивной хирургии Национального института рака профессор Иван СМОЛАНКА, отмечает, что в Украине рак молочной железы занимает первое место в структуре онкологических болезней у женщин.

По его словам, рак молочной железы является самым распространенным онкологическим заболеванием среди женщин.

“И не только в Украине, но и во всем мире. Ежегодный прирост показателей этой онкопатологии в мире - около трех процентов, также ежегодно растет количество случаев впервые выявленного рака молочной железы”, – сказал И.СМОЛАНКА.

В то же время, по его словам, показатели смертности в результате рака молочной железы в Украине преобладают над среднестатистическими европейскими данными.

И.СМОЛАНКА подчеркнул, что основная причина этого заключается в том, что украинки поздно обращаются к специалистам-онкологам, во многих случаях врач уже не может помочь.

«Расходы на лечение рака запущенных форм значительно возрастают, иногда в 25 раз. Если на ранних стадиях бывает достаточно хирургического лечения, то в случае запущенной формы рака назначают комплексную терапию: химиотерапию, облучение, гормонотерапию, иммунотерапию и т.п.», - подчеркнул И.СМОЛАНКА.

"У нас более четверти женщин обращаются к онкологу уже с запущенными стадиями, к сожалению. Это обусловлено тем, что женщина, обнаружив у себя опухолевое образование, часто неправильно сориентирована и идет лечиться нетрадиционными методами - к биоэнергетикам, фитотерапевтам, колдунам, экстрасенсам. Лечат горе-целители онкобольную довольно длительное время, а затем бросают ее на произвол судьбы. А теряя драгоценное время, болезнь развивается с ранней стадии в позднюю. Это время, за которое опухоль распространяется так, что врачи уже ничем не могут помочь", - отметил профессор.

По его мнению, женщину от визита к онкологу останавливает также страх потерять молочную железу, поэтому она идет к любому, кто предлагает лечиться без хирургического вмешательства, и снова теряет драгоценное время, поскольку обычно эти методы оказываются неэффективными и безрезультатными.

«А на ранней стадии онкологии почти всегда делают органосохраняющие операции, не удаляя молочную железу полностью», - подчеркнул И.СМОЛАНКА.

Кроме того, он убежден, что даже при запущенных стадиях болезни врачам очень часто удается уменьшить размер опухоли, довести ее до такого состояния, когда можно сделать операцию, которая сохранит молочную железу.

«Есть ряд восстановительных, реконструктивных операций, которые позволяют и после полного удаления молочной железы восстановить ее форму и объем. Успех лечения онкобольных на сто процентов зависит от ранней диагностики и своевременного лечения. На начальных стадиях болезни практически всех онкобольных излечивают», - подчеркнул И.СМОЛАНКА.

Основные факторы риска заболеть онкологией – вредные привычки и наследственность

Курение увеличивает риск женщины заболеть раком молочной железы на 30%, подчеркивает профессор Смоланка, именно женщины-курильщицы чаще болеют раком молочной железы.

«Считают, что курение приводит, в основном, к раку легких, однако именно эта пагубная привычка увеличивает у женщины риск заболеть раком на 30%», - подчеркнул И.СМОЛАНКА.

Вторым по актуальности фактором риска профессор назвал наследственный фактор. "В 17-й и 13-й хромосомах выявлен ген рака молочной железы. И этот фактор играет важную роль в развитии рака этой локализации. К тому же, если у пациентки болели близкие родственники - мать, тетя, сестра, - как правило, рак в таких случаях протекает агрессивнее. Поэтому здесь очень важно раннее обращение к специалистам, чтобы они смогли четко составить оптимальную тактику лечения", - сказал он.

Также И.СМОЛАНКА назвал факторами риска развития рака молочной железы раннее или позднее начало менструаций, позднюю менопаузу, рождение ребенка после 30 лет, частые аборты, гинекологические заболевания, травмы молочной железы (увеличивают риск на 17%), заболевания эндокринных органов, которые нарушают гормональный баланс в женском организме.

«Молочная железа - орган гормонозависимый, который чутко реагирует на любые изменения в яичниках, надпочечных железах, щитовидке. К развитию патологии могут привести и неправильно пролеченные доброкачественные опухоли, неправильно избранная тактика лечения. Перед тем, как пойти лечиться у врача нетрадиционной медицины (пусть даже и при самом «банальном», казалось бы, образовании), нужно обязательно посетить онколога, чтобы исключить онкологическое заболевание", - заметил профессор.

По словам медика, чаще болеют женщины после 50 лет. "Сам возраст и является риском. После 40 лет риск развития рака молочной железы растет, но пик - после 50", - подчеркнул И.СМОЛАНКА.

София Палий

