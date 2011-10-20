В Украине поздно выявляют рак молочной железы

В Украине высокие показатели выявления рака молочной железы у женщин на поздних, запущенных стадиях развития болезни.

Об этом в интервью УНИАН сообщила председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Татьяна БАХТЕЕВА сегодня, во Всеукраинский день борьбы с раком молочной железы.

«Опыт развитых стран мира свидетельствует - сегодня рак молочной железы можно эффективно выявлять на ранней стадии при использовании новейших методов диагностики, а значит - есть возможность успешно бороться с заболеванием. Так, по данным Института рака США, при своевременном выявлении рак молочной железы удается вылечить в 98,1% женщин», - сказала Т.БАХТЕЕВА.

По ее словам, злокачественные новообразования молочной железы занимают ведущее место в структуре смертности среди женщин Украины. «В соответствии с данными Национального канцер-реестра, ежегодно 14 тысяч украинок страдают от этой тяжелой болезни, и почти 7,5 тысяч умирает. Согласно прогнозам экспертов, до 2020 года с проблемой рака молочной железы столкнется каждая шестая жительница Украины», - подчеркнула Т.БАХТЕЕВА.

Она подчеркнула, что выживание онкобольных прежде всего зависит от своевременного выявления болезни. «Показатель 5-летней выживаемости для больных в 1-2-й стадиях составляет больше 70%. В Украине же показатель смертности до года с момента выявления заболевания составляет в среднем 11-12%, что свидетельствует о высоком проценте запущенных случаев заболеваний раком молочной железы», - сказала Т.БАХТЕЕВА.

Народный депутат отметила, что низкие показатели выживаемости в менее развитых странах объясняются, главным образом, отсутствием программ по раннему выявлению, что приводит к значительному проценту женщин, у которых заболевание оказывается на поздних стадиях, а также отсутствием надлежащих средств и оборудования для диагностирования и лечения.

В то же время Т.БАХТЕЕВА отметила, что впервые за последние годы в Украине зафиксировано снижение смертности из-за рака.

«Сегодня в Украине охвачено лечением 82% женщин, у которых диагностирован рак молочной железы. Одним из самых ярких благотворительных проектов в этой сфере я считаю проект фонда Рината Ахметова «Рак излечим», в рамках которого создаются современные лечебно-диагностические центры в Национальном институте рака, в Донецкой, Львовской и Ривненской областях. Покупается самое современное оборудование, что позволяет улучшить качество диагностики онкологических заболеваний, помогает выявлять их на ранних стадиях, а следовательно, проводить своевременное лечение без оперативного вмешательства, безболезненно, в амбулаторном режиме и без традиционного длительного курса реабилитации», - подчеркнула Т.БАХТЕЕВА.

«Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения считает, что для достижения ощутимых результатов в борьбе с раком молочной железы нам необходимо заимствовать позитивный опыт Европейского содружества в этой сфере и совместными усилиями парламента, правительства, исполнительной власти, медиков, научных работников, общественных организаций и представителей социально ответственного бизнеса предпринимать действенные шаги для введения профилактических программ и программ ранней диагностики, направленных на уменьшение рисков возникновения заболеваний», - заявила Т.БАХТЕЕВА.

Она подчеркнула, что европейский опыт борьбы с раком молочной железы свидетельствует, что благодаря введению профилактических программ в странах ЕС с 1989 года удалось снизить смертность от рака молочной железы на 30%. «Продолжительность нормальной жизни больных раком молочной железы после установления диагноза на начальных стадиях болезни и правильно проведенного лечения - свыше 25 лет», - сказала Т.БАХТЕЕВА.

Справка УНИАН. 20 октября отмечают Всеукраинский день борьбы с раком молочной железы. Он установлен в соответствии с указом Президента от 17 января 2005 года с целью активизации деятельности по предотвращению возникновения и распространения заболеваний раком молочной железы, привлечение внимания общества к этой проблеме.

Врачи называют молочные железы женщины "органом-мишенью", потому что любые гормональные нарушения в женском организме отражаются в первую очередь на здоровье этого органа. Особенно вредными для молочных желез, отмечают врачи, являются стрессы, употребление жирной и высококалорийной еды, травмы.