Сегодня - Всеукраинский день борьбы с раком молочной железы

Сегодня - 20 октября – в Украине отмечают Всеукраинский день борьбы с раком молочной железы.

Как сообщил в интервью УНИАН руководитель отделения опухолей молочной железы и реконструктивной хирургии Национального института рака профессор Иван СМОЛАНКА, рак молочной железы в Украине занимает первое место среди онкозаболеваемости женщин. “И не только в Украине, но и во всем мире. Ежегодный прирост показателей этой онкопатологии в мире - около трех процентов, также ежегодно растет количество впервые обнаруженного рака молочной железы", – сказал И.СМОЛАНКА.

По его словам, рак молочной железы - это наиболее распространённое онкологическое заболевание среди женщин.

Профессор называет рак молочной железы - болезнью развитых стран. “Возможно, мы можем сетовать, что в Украине плохая экология или недостаточное количество диагностического оборудования, но количество онкобольных женщин растет и в Центральной Европе и Америке. Ежегодно обнаруживают новых случаев рака молочной железы - 180 тысяч в Европе, 130 тысяч в США. Ежегодно в мире регистрируют миллион новых случаев рака молочной железы, 600 тысяч женщин ежегодно погибают", – сказал И.СМОЛАНКА. Однако, отметил он, в отличие от развитых стран, наши женщины чаще обращаются к врачу, когда болезнь запущена (таких обращений около 30%).

Проведенный несколько лет назад в Украине мониторинг относительно распространенности рака молочной железы засвидетельствовал, что наибольший процент женщин, больных раком молочной железы, в восточных регионах страны. По словам врачей-онкологов, это связано с экологическим неблагополучием, привлечением женщин к очень сложным и вредным технологическим процессам в производстве. Также мониторинг обнаружил, что в сельской местности процент заболеваемости населения выше. Это связано с возрастной структурой населения и с тем, что сельского населения в Украине мало - приблизительно 30%.

СПРАВКА УНИАН. Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы установлен в Украине согласно с Указом Президента Украины «О Всеукраинском дне борьбы с заболеванием раком молочной железы» от 17 января в 2005 г. № 42/2005 с целью активизации деятельности по предотвращению возникновения и распространения заболеваний на рак молочной железы, привлечения внимания общества к этой проблеме. Проводится ежегодно 20 октября.