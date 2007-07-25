Завтра будет объявлен проектировщик Детской больницы будущего

26 июля в Украинском доме в Киеве состоится ряд мероприятий в рамках процедуры определения победителя конкурса на отбор генерального проектировщика Всеукраинского центра здравоохранения матери и ребенка – Детской больницы будущего.

Об этом УНИАН сообщили в Международном благотворительном фонде «Украина 3000».

Вечером станет известна компания, которая будет генеральным проектировщиком Всеукраинского центра здравоохранения матери и ребенка.

Будет обеспечена прямая трансляция церемонии на большой экран в конференц-зале Украинского дома.