В Севастополе будут судить врача

В Севастополе прокуратура передала в суд уголовное дело, возбужденное в отношении заместителя главного врача городской больницы №1, который потратил около 15 тыс. грн. „благотворительных” средств на приобретение путевки на базу отдыха.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре прокуратуры города Севастополя, в 2005 году заместитель главного врача, используя служебное положение и подделав подписи, составил от имени главного врача и профсоюзного комитета больницы фальшивое письмо правлению одного из акционерных обществ. В письме врач просил предприятие оказать благотворительную помощь городской больнице №1. Позже полученные деньги он потратил на приобретение путевки для себя и своей семьи на базу отдыха.

Уголовное дело в отношении этого врача возбуждено по статьям 364 (злоупотребление служебным положением) и 366 (должностной подлог) Уголовного кодекса Украины, прокуратура направила его дело в Нахимовский районный суд города.