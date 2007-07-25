В Украине отравились грибами 26 человек

В Украине в этом году по состоянию на 24 июля в результате отравления грибами пострадало 26 человек, из них 6 детей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, отравления грибами регистрируются в медицинских заведениях в течение всего года, однако, как подтверждает многолетний анализ, который систематически проводится Минздравом, пик отравлений приходится на конец лета-начало осени.

Большинство отравлений вызвано, как правило, употреблением пластинчатых ядовитых грибов (бледная поганка, мухоморы, ложные опята, дождевики, шампиньоны), которые ошибочно воспринимаются за съедобные, и условно-съедобных грибов (при разламывании выделяют молочко – дождевики, чернильный гриб, сморчки и др.) – в результате неумелой или неправильной кулинарной обработки. Однако фиксируется немало случаев отравлений съедобными грибами, что является основанием считать причинами отравлений и другие факторы (место сбора грибов, возраст грибов и т.п.).

Отравления грибами преимущественно бывают случайными (пострадавшие уверены, что употребляли съедобные грибы) и по большей части имеют “семейный” характер. Среди пострадавших нередко встречаются опытные грибники.

Симптомы отравлений развиваются в диапазоне от 30 минут до 24 часов. Отравление грибами протекает намного тяжелее, чем другие пищевые отравления, и нередко осложняется в результате употребления алкогольных напитков. Ежегодно среди пострадавших от отравлений грибами наблюдается высокий уровень смертности, в том числе среди детей. Одной из основных причин смертельных случаев является запоздалое обращение за медицинской помощью.

Быстрых и однозначных способов определить ядовитость или съедобность грибов не существует. Использование лука, чеснока, серебряных предметов не может определить токсичность грибов. Только специализированные лаборатории могут провести исследование грибов или приготовленных из них блюд на наличие токсичных веществ.