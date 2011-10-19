В Украине снизились показатели смертности от рака - Бахтеева

Впервые за последние годы в Украине установлено снижение смертности от рака, повышение уровня выявления этой болезни на ранних стадиях, увеличение охвата специальным лечением онкологических больных. Об этом накануне Всемирного и Всеукраинского дня борьбы с раком молочной железы, который отмечается ежегодно 20 октября, заявила народный депутат, член парламентской фракции Партии регионов, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева.

«Опыт развитых стран мира показывает - сегодня рак молочной железы можно эффективно обнаруживать на ранней стадии при использовании новейших методов диагностики рака груди, а значит - есть возможность успешно бороться с заболеванием. Так, по данным института рака США, при своевременном обнаружении, рак молочной железы удается вылечить у 98,1% женщин,» - заявила Бахтеева.

Народный депутат подчеркнула, что злокачественные новообразования молочной железы занимают ведущее место в смертности женского населения Украины. Согласно данным Национального Канцер Регистра, ежегодно 14 тысяч украинок страдают от этой тяжелой болезни, и почти 7,5 тысяч умирает от нее. Только в Донецкой области ежегодно регистрируются более 1600 случаев заболевания раком молочной железы.

«Низкие показатели выживаемости в менее развитых странах объясняются, главным образом, отсутствием программ по раннему выявлению, что приводит к значительному проценту женщин, у которых заболевание выявляется на поздних стадиях, а также отсутствием надлежащих средств и оборудования для диагностирования и лечения. По прогнозам экспертов, к 2020 году с проблемой рака молочной железы столкнется каждая 6-я жительница Украины,» - уверена Бахтеева.

Политик обратила особое внимание на то, что выживаемость больных прежде всего зависит от своевременности выявления болезни. Так, показатель 5-летней выживаемости для больных в 1-2 стадии составляет более 70%. В Украине же показатель смертности до года с момента выявления заболевания составляет в среднем 11-12 %, что свидетельствует о высоком проценте запущенных случаев заболеваний раком молочной железы.

«Сегодня в Украине охвачено лечением 82% женщин, у которых диагностировано рак молочной железы. Одним из самых ярких благотворительных проектов в этой сфере я cчитаю проект фонда Ринат Ахметова «Рак излечим», в рамках которого создаются современные лечебно-диагностические центры в Национальном институте рака, в Донецкой, Львовской и Ровенской областях. Приобретается самое современное оборудование, что позволяет улучшить качество диагностики онкологических заболеваний, помогает выявлять их на ранних стадиях и, следовательно, проводить своевременное лечение без оперативного вмешательства, безболезненно, в амбулаторном режиме и без традиционного длительного курса реабилитации,» - отметила Бахтеева.

Политик подчеркнула: в Украине утверждена Общегосударственная программа по борьбе с онкологическими заболеваниями до 2016 года, что говорит о высоком внимании к проблемам онкологии со стороны государства. Целью этой программы является повышение эффективности проведения государственных мероприятий по профилактике злокачественных новообразований, повышение качества первичной профилактики онкологических заболеваний и доступности медицинской помощи больным.

«Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения считает, что для достижения ощутимых результатов в борьбе с раком молочной железы в Украине, нам необходимо заимствовать положительный опыт Европейского сообщества в этой сфере и совместными усилиями парламента, правительства, исполнительной власти, медиков, ученых, общественных организаций и представителей социально ответственного бизнеса предпринять действенные шаги для внедрения профилактических программ и программ ранней диагностики, направленных на уменьшение рисков возникновения заболеваний,» - заявила Бахтеева.

Европейский опыт борьбы с раком молочной железы показывает, что благодаря внедрению профилактических программ в странах ЕС с 1989 года удалось снизить смертность от рака молочной железы на 30%. Продолжительность нормальной жизни больных раком молочной железы после установления диагноза на начальных стадиях болезни и правильно проведенного лечения - свыше 25 лет.

«Как медик я уверена, что прогноз заболевания зависит от того, насколько своевременно удалось его диагностировать. Разработка Национального плана действий в борьбе с раком молочной железы, повышение общественной осведомленности об этой проблеме и механизмов борьбы с ней, информационно-разъяснительная работа, увеличение количества маммологических кабинетов в каждом районе обеспечит снижение смертности от онкологических болезней и улучшит здоровье украинских женщин,» - подытожила Татьяна Бахтеева.