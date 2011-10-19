Нардепы взялись за мораль

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона „О внесении изменений в Закон Украины „О защите общественной морали”.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 276 из 360 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В законопроекте отмечено, что защита общественной морали заключается в осуществлении органами государственной власти и местного самоуправления, в том числе при участии общественных организаций, деятельности, направленной на реализацию мероприятий профилактического и просветительского характера, популяризацию общечеловеческих ценностей, духовного и культурного достояния украинского общества, лучших образцов мировой литературы, культуры и искусства, предотвращение и недопущение распространения продукции и показа зрелищных мероприятий, которые наносят вред общественной морали, регулирование распространения продукции сексуального и эротического характера, продукции, содержащей элементы насилия и жестокости, показа зрелищных мероприятий эротического характера.

Предусмотрено, что государственная политика в сфере защиты общественной морали осуществляется на основах:

гарантированности права на информацию, свободную от материалов, которые представляют угрозу физическому, интеллектуальному, моральному и психологическому состоянию населения;

запрещения требования предварительного согласования содержания информационной продукции с органами государственной власти;

воспитания уважения к родителям и к семейным ценностям;

поддержки национальной культуры, искусства, кинематографии, книгоиздания, улучшения системы пропаганды лучших образцов мировой литературы, культуры и искусства;

защиты детей от негативного влияния продукции сексуального или эротического характера, зрелищных мероприятий эротического характера, продукции, содержащей элементы насилия или жестокости, а также продукции и зрелищных мероприятий, которые наносят вред общественной морали;

запрещения оборота продукции и показа зрелищных мероприятий, которые наносят вред общественной морали;

государственного контроля над оборотом продукции эротического или сексуального характера, продукции, содержащей элементы насилия или жестокости, показом зрелищных мероприятий эротического характера;

защиты моральных интересов, которые возникают в связи с разными видами информационной деятельности.

Государственную политику в сфере защиты общественной морали, законодательные основы ее реализации и гарантии правовой защиты работников данной сферы определяют Верховная Рада и Президент Украины.

Кабинет министров обеспечивает реализацию государственной политики в сфере защиты общественной морали, координирует деятельность министерств и других центральных органов государственной исполнительной власти в этой сфере.

С целью обеспечения защиты общества от негативного влияния продукции, которая ограничена или запрещена к обороту этим законопроектом, осуществления мероприятий по утверждению нравственности в обществе создается Национальная комиссия Украины по вопросам защиты общественной морали – специальный коллегиальный государственный орган.

С целью предотвращения производства и оборота продукции, наносящей вред общественной морали, запрещается проведение зрелищных мероприятий, производство и оборот любой продукции, которая:

пропагандирует войну, изменение путем насилия конституционного строя или территориальной целостности Украины, терроризм, другие проявления преступной деятельности;

пропагандирует национальную, расовую и религиозную вражду, в частности, расизм, ксенофобию, украинофобию, антисемитизм;

пропагандирует фашизм и неофашизм;

унижает или оскорбляет нацию или личность по национальному признаку;

пропагандирует неуважение к национальным и религиозным святыням;

унижает человека, является проявлением издевательства над душевнобольными, пожилыми людьми, людей с физическими недостатками (увечьем);

пропагандирует употребление токсических, наркотических, психотропных веществ, алкогольных напитков, табакокурение;

пропагандирует насилие и жестокость;

пропагандирует проституцию, сводничество, торговлю людьми, создание и распространение продукции порнографического характера.

Кроме того, запрещается:

производство и оборот продукции порнографического характера;

изготовление (производство), оборот, предложение или предоставление доступа к продукции, содержащей детскую порнографию;

размещение объявлений об интимных встречах за вознаграждение в каких-либо средствах массовой информации, а также их распространение любым другим способом;

употребление нецензурных, ругательных и грубых слов в продукции печатных средств массовой информации, в телевизионных и радиопрограммах (передачах), которые распространяются в эфирное время в суточном отрезке с 6.00 до 23.00, кроме каналов с ограниченным доступом, в рекламе, мобильном контенте, в компьютерных играх и других играх для детей, в издательской продукции, рассчитанной на детей, а также в детской видео- и аудиопродукции, фильмах, которые не имеют ограничения зрительской аудитории, или рассчитаны на зрительскую аудиторию до 16 лет.

Прекращение выпуска печатного средства массовой информации, которое используется для распространения информации с нарушением требований, предусмотренных этим законопроектом, а также запрещение демонстрации фильмов, программ, информационных материалов, зрелищных мероприятий и тому подобного, что наносит вред общественной морали, осуществляется по решению суда.

Теле- и радиокомпаниям, провайдерам программной услуги, которые действуют в Украине, запрещается создавать, распространять, транслировать (ретранслировать) кино-, аудио-, видеопродукцию, телевизионные и радиопрограммы (передачи), предоставлять услуги просмотра или прослушивания продукции, запрещенной к обороту на территории Украины.

С целью защиты морального и физического здоровья детей запрещается:

вовлечение детей в деятельность по производству и обороту продукции сексуального или эротического характера, продукции, содержащей элементы насилия или жестокости, продукции, наносящей вред общественной морали, а также по организации и проведению зрелищных мероприятий эротического характера и наносящих вред общественной морали;

распространение продукции сексуального или эротического характера, продукции, содержащей элементы насилия и жестокости, материалов, которые наносят вред общественной морали, среди детей, а также проведение зрелищных мероприятий эротического характера и наносящих вред общественной морали, в присутствии детей;

использование образов детей или их анатомических частей тела в любой форме, или их имитация, или описание в продукции сексуального или эротического характера и в проведении зрелищных мероприятий эротического характера.

Проведение зрелищных мероприятий эротического характера физическими и юридическими лицами разрешается лишь в специально отведенных местах

Во время проведения зрелищных мероприятий эротического характера запрещается демонстрация порнографии, пропаганда насилия или жестокости, а также осуществление сексуальных контактов.

Трансляция (ретрансляция) теле- и радиопрограмм (передач) эротического характера специализированным средством массовой информации, предоставление услуг просмотра или прослушивания такой продукции провайдерами программной услуги, допускается лишь в кодированном виде.

Ретрансляция теле- и радиопрограмм эротического характера, правообладатель (производитель) которых происходит из стран-участниц Европейского Союза или из страны, которая ратифицировала Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, на территории Украины осуществляется без ограничений в кодированном виде.

Внешняя реклама (открытые витрины, щиты на зданиях, улицах и тому подобное), содержащая тексты и (или) изображения эротического характера, запрещается.

Реклама продукции сексуального и эротического характера на иностранном языке должна содержать перевод согласно действующему законодательству о языках.

Законопроектом предусматривается внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях.

В частности, распространение продукции сексуального и эротического характера, продукции, содержащей нецензурные, ругательные и грубые слова, элементы эротики, насилия и жестокости, проведение зрелищных мероприятий эротического характера с нарушением требований Закона „О защите общественной морали”; распространение продукции, проведение зрелищных мероприятий, которые наносят вред общественной морали, при отсутствии признаков деяния, предусмотренного Уголовным кодексом Украины, влечет за собой наложение штрафа от 50 до 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Действия, совершенные организованной группой, караются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и конфискацией продукции эротического или сексуального характера и средств ее изготовления, перемещения, рекламы, трансляции (ретрансляции), демонстрирования и распространения.

Вовлечение несовершеннолетних детей в деятельность по организации и (или) проведению зрелищного мероприятия эротического характера, или зрелищного мероприятия, наносящего вред общественной морали, а также проведение зрелищного мероприятия эротического характера или зрелищного мероприятия, наносящего вред общественной морали, в присутствии детей, караются штрафом от 150 до 200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, либо арестом на срок до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Те же действия, совершенные повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или в отношении малолетнего ребенка, караются штрафом от 200 до 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, либо ограничением свободы на срок от трех до пяти лет, либо лишением свободы на срок от двух до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и конфискацией средств демонстрирования.

Действие законопроекта не распространяется на оборот изделий сексуального характера медицинского назначения, а также на оборот классических произведений литературы и искусства, документальных, научных, научно-популярных, учебно-образовательных и исторических материалов.