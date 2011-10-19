Суд признал недействительным договор о закупке «Пентаксима»

Хозяйственный суд Киева признал недействительным решение Тендерного комитета Министерства здравоохранения Украины о закупке вакцины «Пентаксим» в 2009 году.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, таким образом, суд удовлетворил предъявленный ГПУ иск.

Как отмечается в сообщении, "по иску Генеральной прокуратуры Украины 18.10.2011 Хозяйственным судом г. Киева признаны недействительными решение Тендерного комитета Министерства здравоохранения Украины от 28.01.2009, договор между Минздравом Украины, ГП "Укрвакцина" и ООО "Интерфарм" от 05.02.2009 о закупке вакцины «Пентаксим» и взыскание с последнего в государственный бюджет средств, полученных по договору, в размере 123,5 млн. грн.»

По данным пресс-службы, как выяснилось во время проверки, эта закупка была проведена с многочисленными нарушениями законодательства о закупке товаров, работ и услуг за государственные средства, на основании поддельных документов и по значительно завышенной цене, в результате чего государству нанесен ущерб на сумму более 63,5 млн. грн.