Обвинение правоохранительных органов в незаконной трансплантации – ошибка

Украинская трансплантология находится под жестким контролем Министерства здравоохранения, местных органов власти, СБУ и специального отдела МВД, поэтому сообщение израильских правоохранительных органов - ошибка.

Об этом УНИАН сообщил главный внештатный трансплантолог Минздрава Украины, директор Запорожского центра трансплантологии Александр НИКОНЕНКО.

«В нашей стране нет частных клиник, где бы выполняли трансплантацию человеческих органов. Лицензии на это утверждаются постановлением Кабинета министров» - заявил А. НИКОНЕНКО.

В Украине есть только пять медицинских центров, которым разрешено выполнять пересадки органов.

Сделать подобные операции нельзя даже гипотетически, считает Александр НИКОНЕНКО. Хирургов-трансплантологов в Украине – единицы. К тому же, нужна специфическая аппаратура, специальные методы исследования, контроль за концентрацией препаратов, которые также находятся под пристальным контролем и отчетностью. Для этого должна быть задействованная целая бригада специалистов - минимум 10 врачей. Это - реаниматологи, хирурги, анестезиологи, нефрологи.

Поэтому подпольные операции по пересадке человеческих органов в Украине – невозможны.

Как сообщал УНИАН, “Немецкая волна” распространила информацию о том, что израильская полиция разоблачила международную сеть, которая подозревается в организации незаконной трансплантации донорских органов в частной киевской клинике. Также сообщается, что накануне в Тель-Авивском аэропорту были задержаны двое подозреваемых. В целом по этому делу было задержано девять человек, среди подозреваемых - и ведущие медицинские специалисты в области трансплантации. По информации полиции, на след преступной группировки стражей порядка вывели объявления в русскоязычной прессе с предложениями стать донором почек за щедрое вознаграждение. После медицинского обследования кандидатов доправляли в частную клинику в Киеве, где осуществляли операцию по пересадке донорской почки другому пациенту. Каждую почку мошенники продавали за 150 тысяч долларов.