Нормальная жизнь почти без мозга

Француз, у которого практически отсутствует мозг, но который при этом отлично себя чувствует, поразил западных врачей. Европейские СМИ вот уже несколько дней говорят об этом случае. Подобные примеры хоть и встречаются крайне редко, но все же известны истории. Ученые говорят, что такие инциденты показывают, насколько хорошо человеческий мозг может адаптироваться к повреждениям, на первый взгляд, несовместимым с жизнью.

Невропатологи из Средиземноморского университета в Марселе (Франция) были шокированы, когда просканировали головной мозг одного из пациентов.

Результаты компьютерной томографии и отображения магнитного резонанса показали, что у 44-летнего мужчины желудочки мозга – заполненные жидкостью полости – занимают большую часть черепной коробки. Сами же ткани мозга – серое и белое вещество – расположены тонким слоем на стенках черепа.

Об этой истории в статье рассказали сами сотрудники невропатологического отделения больницы La Timone. Их пациент – 44-летний государственный служащий – женат и у него двое детей. Он обратился к врачу еще в 2003 году с жалобами на проблемы опорно-двигательной системы. Медики обнаружили у него несообщающуюся гидроцефалию, или так называемую водянку.

«Во время обследования головного мозга мы увидели, что полости желудочковой системы головного мозга у мужчины оказались чересчур увеличенными, а весь сам по себе головной мозг, то есть серое и белое вещество, полностью расположен на стенках черепной коробки. Это никак не может сочетаться с нормальной жизнью», – рассказал доктор Лионель Фейе, руководивший обследованием.

Желудочки головного мозга – это четыре взаимосвязанные полости, по которым циркулирует цереброспинальная жидкость. Эта жидкость, подобно гидравлическому амортизатору, предохраняет мозг от механических повреждений.

При гидроцефальном синдроме есть очевидная зависимость: чем больше расширены желудочки, тем сильнее нарушения. Однако эта история удивительна тем, что заметных вторичных патологий в данном случае не обнаружено. Как говорят медики, при такой степени развития заболевания должны значительно страдать умственные способности.

Как показали тесты, у больного коэффициент общего интеллекта – IQ – равен 75, вербального – 84, невербального – 70. Это действительно не очень большие значения, однако в целом они выше нижней границы нормы, совпадающей, как правило, со значением 70.

Впрочем, некоторые ученые полагают, что коэффициент IQ показывает только способность справляться с тестом на IQ. Таким образом, следует признать, что француз абсолютно нормален в смысле интеллектуального развития.

Лионель Фейе считает, что этот случай демонстрирует пластичность и приспособляемость головного мозга человека. Мозг может адаптироваться к повреждениям, полученным в предродовой и послеродовой период и, на первый взгляд, несовместимым с жизнью.

Если какой-либо процесс в мозге происходит медленно, может быть, в течение нескольких десятилетий, то разные участки мозга берут на себя функции областей, где возникла патология.

Между тем подобные случаи «безмозглого» существования регулярно фиксируются врачами. Осенью 1917 года известный российский журнал «Природа и люди» опубликовал статью доктора А. Бруке «Можно ли жить без мозгов?». Среди прочих в ней был описан, пожалуй, первый подобный случай.

«Десятилетний мальчик был ранен в затылочную часть рапирой. Удар был нанесен по всем правилам искусства: кость раздроблена, мозговые оболочки вскрыты, мозг свободно вытекал через рану. Сверх ожидания мальчик выздоровел. Но через три года под напором соков, притекших к ослабленному месту, умер: у него сделалась водянка. Мальчика анатомировали и... не нашли признаков мозга».

Этот случай заимствован из трудов врача Лузитануса, жившего в ХVI веке в Голландии. Справедливости ради нужно заметить, что о нем ходили самые разные слухи, и отдельные исследователи считали некоторые заметки из его практики не соответствующими истине.

Классическим считается случай, произошедший в США. В 1935 году в больнице Святого Винсента в Нью-Йорке родился ребенок, который прожил всего 27 дней. Все это время он развивался как нормальный младенец, прибавлял в весе, а при вскрытии оказалось, что у него вообще не было мозга.

Не менее поразительны случаи выздоровления после тяжелых мозговых травм.

В 1978 году в подмосковном городе Протвино произошел просто фантастический случай. В ускорителе протонов случились какие-то неполадки. Молодой физик Анатолий Бугорский решил их устранить.

Однако по какой-то причине не сработала блокировка аппаратуры, и голову физика «прошил» пучок протонов мощностью в 70 млн электрон-вольт.

Доза облучения, которую принял на себя исследователь, оценивается в 200 тыс. рентген! У человека просто обязан был быть выжжен мозг, и он, по всем врачебным канонам, должен был погибнуть. Однако Анатолий Бугорский живет, работает и даже катается на велосипеде и играет в футбол.

После этого кошмарного случая у него на голове остались два отверстия: одно на затылке, другое – около носа. Впервые об уникальном случае рассказала в свое время программа «Очевидное – невероятное».

РИА "Новости"