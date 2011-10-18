Большинство вакцин закуплено почти на 100% - Минздрав

Большинство вакцин закуплено почти на 100% от потребности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявили сегодня участники пресс-конференции в Министерстве здравоохранения Украины.

По словам первого заместителя министра Раисы МОИСЕЕНКО, проблема нехватки вакцин в украинских больницах будет решена и «в течение октября-декабря украинские больницы получат вакцины в полном объеме».

В свою очередь, главный специалист Управления общественного здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия населения Минздрава Сергей ПЛАТОВ подчеркнул, что количества доз вакцин против таких инфекций как коклюш, дифтерия, столбняк и туберкулез хватит для иммунизации всех украинских детей. Он также подчеркнул, что основным критерием для закупки вакцин является их качество.

«Все вакцины, которые закупает Минздрав, проходят контроль качества, регистрацию и могут использоваться. Закупаются вакцины у отечественных производителей, а также в таких странах как Бельгия, Франция, Россия. Мы предоставляем преимущество лишь тем вакцинам, которые являются качественными и отвечают всем требованиям», - заверил С.ПЛАТОВ.

Он также сообщил, что для стопроцентного обеспечения противотуберкулезной вакциной БЦЖ было принято решение закупить российскую вакцину, которая сейчас проходит лабораторный контроль качества.

«После этой процедуры она поступит как в роддомы, так и в другие клиники. На сегодняшний день, учитывая то, что российская вакцина проходит лабораторный контроль, мы получили гуманитарную помощь - вакцину БЦЖ датского производства в количестве 220 тысяч доз. Это позволит в течение двух месяцев проводить вакцинацию всех новорожденных в роддомах Украины», - подчеркнул С.ПЛАТОВ.