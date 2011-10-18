В Украине зарегистрирован новый календарь прививок

Министерство юстиции Украины зарегистрировало новый календарь прививок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь сегодня на пресс-конференции в Министерстве здравоохранения Украины.

Участники мероприятия отметили, что новый календарь прививок изменен незначительно, он «составлен с учетом европейского виденья» и прошел экспертизу Всемирной организации здравоохранения.

По словам главного детского инфекциониста Минздрава Сергея КРАМАРЕВА, изменения в новой редакции календаря прививок касаются ревакцинации против туберкулеза в 14 лет, а также иммунизации против гемофильной инфекции, краснухи и паротита.

«Специалисты ВОЗ считают, что нецелесообразно иммунизировать четыре раза против гемофильной инфекции, поэтому есть рекомендация проводить прививку лишь трижды. Также ВОЗ дала замечание, что в 15 лет не следует делать прививки девочкам от краснухи, а мальчикам от паротита. Все остальное осталось таким, как было в предыдущем календаре», - сказал С.КРАМАРЕВ.