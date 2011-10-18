Авария на шахте в Дзержинске: 146 горняков заблокированы

В Дзержинске Донецкой области 146 горняков оказались заблокированы под землей в результате аварии на шахте им. Дзержинского государственного предприятия «Дзержинскуголь».

Как сообщили УНИАН в Профсоюзе работников угольной промышленности со ссылкой на главного технического инспектора труда Укруглепрофсоюза при Дзержинском территориальном комитете Виктора ЧЕЛЮБЕЕВА, сегодня около 00.00 в электросети шахты пропало напряжение и все необходимые для безаварийной жизнедеятельности шахты агрегаты были обесточены, в том числе отключился вентилятор главного проветривания.

Как сообщил В.ЧЕЛЮБЕЕВ, в момент происшествия в шахте работали 146 горняков. Поднять их на-гора невозможно, так как клеть также обесточена. Горняков оперативно вывели в безопасное место – на свежую струю возле ствола. Никто из шахтеров не пострадал.

"Причина аварии уже установлена. На 110-Й подстанции, питающей шахту, выбило главные вводы. Сейчас ведутся работы по замене кабеля", - сообщил В.ЧЕЛЮБЕЕВ.

Энергетики обещают сегодня к 12.00 завершить ремонтные работы и подать напряжение на шахту. Работа шахты приостановлена до полного восстановления электроснабжения.