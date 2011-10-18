Стало известно, когда в Украину придет зима

В последние годы зима в Украину приходит обычно в третьей декаде ноября.

Об этом сообщил начальник Укргидрометцентра Николай Кульбида.

"В октябре настоящей зимы однозначно не будет. Тепло в Украину вернется и по нашим оценкам, даже, еще в начале ноября будет осенний характер погоды. Если проанализировать приход зимы в Украине последние годы, то она, как правило, приходит в нормальные сроки, а нормальные сроки - это третья декада ноября. на Севере раньше, на юге несколько позже", - сказал Кульбида

Как известно, 18 октября в южных, восточных и большинстве центральных областей Украины ожидаются местами сильные дожди, ночью местами с мокрым снегом. В Крыму, по прогнозам, будет очень сильный дождь.

При этом на юге и востоке страны местами ожидаются порывы ветра 17-22 м / с.

Напомним, из-за дождей и сильного ветра в ночь на 10 октября без света остались 29 населенных пунктов в четырех областях - Винницкой, Киевской, Одесской и Черниговской.

gazeta.ua