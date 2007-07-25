Древнейший образец вируса гепатита нашли в корейской мумии

Международная группа исследователей изучает образцы вируса гепатита B, извлеченные из мумифицированных останков ребенка, похороненного на территории Южной Кореи около 500 лет назад. Это первый столь древний образец вируса гепатита, попавший в руки ученых.

По словам одного из участников исследования, профессора Еврейского университета Марка Шпигельмана, изучение генетической структуры древнего вируса может привести к самым неожиданным результатам. Вполне возможно, полагает он, что речь идет не просто о древнем варианте вируса гепатита B, а о его ранее неизвестном предшественнике, который позже эволюционировал в вирусы гепатита A и B.

Знание истории возбудителей опасных инфекций поможет предугадать пути их дальнейшей эволюции, и подскажет новые способы борьбы с ними, уверен Шпигельман, считающийся одним из создателей новой науки под названием палеоэпидемиология. Ранее ученый занимался раскопками древних захоронений в Африке и Европы, где ему удалось найти и описать древнейшие образцы возбудителей таких заболеваний как туберкулез, грипп и лейшманиоз.

Жители древней Кореи практически никогда не прибегали к мумификации останков усопших, отмечает Шпигельман. В то же время необычайно хорошей консервации трупов способствовали некоторые погребальные обряды, распространившиеся в Корее с конца XIV века, после прихода к власти династии Чосон. В те времена погребению предшествовал период траура от 3 до 30 дней, на время которого покойника обкладывали льдом. Естественному процессу разложения также препятствовали сосновые гробы и известковый грунт, в котором часто рыли могилы.

Находки древних захоронений с мумифицированными останками стали все чаще находить в Корее в последние годы, после того как в связи со строительным бумом старые кладбища начали переносить на новые места.

Ежегодно вирус гепатита B уносит около миллиона жизней во всем мире. При этом в Южной Корее носители вируса составляют приблизительно 12% от населения страны в целом (средний показатель по миру –около 5%). В соседнем же Китае гепатит B является одной из ведущих причин онкологических заболеваний (рак печени).

Lenta.ru