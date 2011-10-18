Объем фальсифицированных лекарств в Украине составляет 1%

По результатам 2010 года, объем фальсифицированных лекарственных препаратов на украинском фармацевтическом рынке составил 1%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции в Киеве председатель Государственной службы Украины по лекарственным препаратам и контролю за наркотиками Алексей СОЛОВЬЕВ.

«Такую же статистику относительно некачественных, фальсифицированных и незарегистрированных лекарств дают и страны Восточной Европы, в частности Польша, Венгрия, Словакия», - отметил А.СОЛОВЬЕВ.

В то же время, по его словам, страны СНГ «дают статистику по наличию на рынке некачественных препаратов, которая приближается к нулю».

«Такая же статистика была и у нас до 2009 года. Есть мнение, что до прошлого года эта статистика скрывалась, для того чтобы не беспокоить население нашей страны», - сказал А.СОЛОВЬЕВ.

Он подчеркнул, что с 2010 года служба по контролю за лекарственными препаратами считает фальсификат «поупаковочно».

«В системе контроля по всей стране работают 800 человек, в каждом регионе есть областная государственная инспекция по контролю за качеством лекарств, есть современные лаборатории. В 2010 году было закуплено три современные лаборатории, продолжается переоснащение наших региональных лабораторий. В следующем в первом квартале будет запущено еще 6 лабораторий», - отметил А.СОЛОВЬЕВ.