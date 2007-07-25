В Европе растет число зараженных сифилисом

В Европе бьют тревогу. Стремительно растет число зараженных сифилисом. Наибольшую опасность представляют гомосексуалисты и бисексуалы.

Это венерическое заболевание характеризуется поражением не только кожи, но и слизистых оболочек, внутренних органов, крупных сосудов, костно-мышечной и нервной систем. Известны случаи заболевания менингитом и, совсем уж печальный диагноз, - слабоумие. И все-таки многие достаточно беззаботно относятся к этой передаваемой половым путем болезни. Чересчур беззаботно - о чем свидетельствует нынешняя статистика заболевания.

Число людей, зараженных сифилисом в Германии, по сравнению с 2001 годом увеличилось почти вдвое. По данным берлинского института Роберта Коха (RKI), если в первой половине 2001 года зарегистрированных больных было 1.697, то в первой половине нынешнего года, их количество составило уже 3.147 человек.

Причинами роста заболевания, как написано в бюллетене немецкого института, ученые считают беззаботность и частую смену половых партнеров, особенно в среде гомосексуалистов. Наибольшее количество зараженных проживает в Берлине. Там отмечено 168 заявленных случаев на миллион жителей, далее следует Гамбург - 75 случаев.

Сифилис, который в Европе нередко называет «французской болезнью», хотя в разное время и у разных народов бытовали иные названия, имеет и латинское название, которым пользуются медики: Syphilis или Lues venerea. Что дословно означает «любовная эпидемия». Возбудителем болезни является бледная трепонема, бактерия Treponema pallidum, которая передается, прежде всего, половым путем.

Сифилис без соответствующего лечения способен переходить в хроническую форму, в течение многих лет и даже десятилетий, разрушая организм человека. Но некогда внушающую страх инфекцию сегодня можно победить антибиотиками. Однако не стоит забывать, что и сама инфекция способна к изменениям. Вирусы все чаще и чаще видоизменяются и успешно противостоят старым, зарекомендовавшим себя медикаментам. Запущенная болезнь приводит к менингиту и слабоумию.

По-прежнему, основной группой риска по заражению и переносу сифилиса остаются гомосексуалисты. Примерно 73% больных сифилисом встречаются среди мужчин, которые имеют незащищенный секс с другими мужчинами. Кроме того, по данным института Роберта Коха, риск заражения среди гомосексуалистов в 200 - 300 раз выше, чем при гетеросексуальных контактах.

В гетеросексуальной среде инфекция чаще всего встречается у проституток и наркоманов, а также у посетителей свингер-клубов. Особую опасность представляют выходцы из Восточной Европы, где болезнь распространена намного шире. Ученые подчеркивают, что переносчиками сифилиса являются, прежде всего, бисексуальные мужчины, которые заражают женщин и через них способствуют распространению этого страшного заболевания.

Правда.ру