В Кировограде пятые сутки ищут пропавшую 12-летнюю школьницу
13:38, 17 октября 2011Страна
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Подозревают убийство
В Кировограде пятые сутки ищут пропавшую 12-летнюю школьницу.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил источник в правоохранительных органах областного центра.
Девочка вышла из дома и не вернулась еще 13 октября, родители в тот же день обратились в милицию с заявлением об исчезновении ребенка. Уже на следующий день было возбуждено уголовное дело по ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.
На сегодня к поискам девочки привлечены более 100 работников милиции, внутренних войск и МЧС.
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