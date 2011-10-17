Сегодня - Международный день преодоления бедности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Представительства Программы развития Организации Объединенных Наций в Украине, в 1993 году Генеральная ассамблея ООН резолюцией 47/196 провозгласила 17 октября Международным днем преодоления бедности, который отмечается ежегодно.

В этом году в своем обращении по поводу Международного дня преодоления бедности Генеральный секретарь ООН ПАН Ги Мун отметил: «Мы можем преодолеть трудности, стоящие перед нами, — экономический кризис, изменения климата, рост цен на продовольствие и энергоносители, последствия стихийных бедствий. Для этого необходимо, чтобы забота о человеке стала главным содержанием нашей деятельности. Сегодня не время отступать. Сегодня необходимо с еще большей энергией работать над достижением целей развития, закрепленных в Декларации тысячелетия».

Преодоление бедности является первой задачей повестки дня глобального развития, первоочередной задачей для достижения Целей Развития Тысячелетия до 2015 года.

По официальным данным, на протяжении последнего года масштабы бедности в Украине сократились. Так, уровень бедности огласно относительному критерию в 2010 году составлял 24,1% (в 2009 году за чертой бедности проживало 26,4% граждан Украины).

Национальной границей бедности определен 75%-й порог медианного уровня совокупных эквивалентных расходов в расчете на условного взрослого, который определяется по данным обследования условий жизни домохозяйств Украины. На протяжении последних десяти лет по этому критерию уровень бедности остался относительно стабильным (на уровне 26-27%), хотя национальная граница бедности возросла за это время почти в пять раз (из 175 грн. в 2001 году до 944 грн. в 2010 году).

Анализ динамики уровня бедности на протяжении последних десяти лет свидетельствует об определенных проблемах в профилях бедности, а именно - сверхвысокие индикаторы бедности среди детей и достаточно высокие значения индикаторов среди работающих на фоне общей стабильной ситуации (каждая четвертая семья с детьми, в которой все взрослые работают, относится к категории бедных).

За десять лет существенно снижен уровень бедности в семьях с детьми в возрасте до трех лет (с 43,8% в 2001 году до 35,2% в 2010 году). Однако, высокий уровень бедности наблюдается в семьях с двумя детьми (40,7%) и многодетных семьях (58,4%), в семьях, у которых есть дети и неработающие взрослые (36,3%).

Остается высоким уровень бедности в сельской местности (32,3%), который значительно превышает уровень бедности в городах (20,2%). Не решена проблема охватывания бедного населения социальной поддержкой. Только 57% лиц, относящиеся к категории бедных по критерию прожиточного минимума, получают один из видов социальной поддержки. Основной признак бедности в Украине заключается в высокой концентрации населения вокруг границы бедности, вследствие этого часть небедного населения имеет доходы несколько выше границы бедности, и при неблагоприятной экономической ситуации может очутиться за этой границей.

«Существуют разные виды бедности: абсолютная и относительная. Критерием определения абсолютной бедности является прожиточный минимум», - объясняет академик НАН Украины, директор Института демографии и социальных исследований Элла ЛИБАНОВА.

По ее словам, в Украине часть населения, чье потребление ниже уровня фактического прожиточного минимума, составляет 23,5%.

«За период с 2000 по 2008 гг., уровень бедности согласно этому критерию стремительно уменьшался: если в 2000 году доля бедного населения по абсолютному измерению составляла 71,2%, то в 2008 лишь 19,9%. В 2009 году этот показатель заметно возрос и составил 24,8%, а в 2010 году уровень бедности согласно данному критерию немного уменьшился. Рост потребительских цен, который происходил с 2008 года, привел к стремительному росту фактического прожиточного минимума, что на фоне уменьшения реальных доходов граждан вызвало рост значения показателя», - отметила Э.ЛИБАНОВА.