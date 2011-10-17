Создан орган по контролю над госзакупками лекарств

Кабинет министров образовал Совет по вопросам функционирования системы здравоохранения, который должен взять под контроль государственные закупки лекарств, сообщает еженедельник "Зеркало недели. Украина" со ссылкой на собственные источники.

Согласно информации издания, данный орган возглавит первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ.

"Этот совет фактически должен взять на себя все основные направления работы Минздрава, связанные с лекарственным обеспечением граждан, и, прежде всего, взять под контроль госзакупки", - пишет издание.

"Недавно чуть не свели в могилу одного министра. Он пил прописанные антибиотики, а эффекта - никакого. Проверили - оказался мел!", - заявил А.КЛЮЕВ в комментарии "Зеркалу недели".

По его словам, государство обязано создать «серьезную, неподкупную систему контроля» отечественных и импортных лекарств. «И вообще, эта сфера нуждается в радикальном наведении порядка», - подчеркнул первый вице-премьер.

"Мне уже подготовили перечень фирм, которые занимаются всеми этими тендерными игрищами, завозом некачественных медикаментов, подделок и т.д. И мы ими займемся. Начнем с повышения контроля качества на таможне. Этой сферы дерегулирование не коснется - наоборот", - заверил А.КЛЮЕВ.