Минздрав закупил вакцину БЦЖ в виде гуманитарной помощи

Министерство здравоохранения Украины закупило 200 тысяч доз противотуберкулезной вакцины БЦЖ датского производства в виде гуманитарной помощи.

Об этом сообщает еженедельник «Зеркало недели. Украина» (ZN.UA) в №37 от 14-21 октября 2011года.

Как отмечает издание, в соответствии с официальной версией, датскую вакцину получили как гуманитарную помощь.

Вместе с тем, по данным ZN.UA, ранее министр здравоохранения Украины Александр АНИЩЕНКО заявил, что «датская вакцина БЦЖ более реагентна, чем российская, и поэтому Минздрав от такой дорогой и опасной вакцины отказывается, закупая российскую — в объеме 98% от потребности».

В то же время, по информации издания, «одна из коммерческих фирм, близких к руководству Минздрава, купила вакцины у одного из дистрибьюторов, который уже давно их завез и давно прошел фармконтроль. Экстренную поставку замаскировали гуманитарной помощью». «При этом неясно, как будут компенсированы Минздравом расходы бизнесменов на закупку этой гуманитарки, и зачем же нужна эта операция, если 98% потребности — 1,8 миллиона доз вакцины БЦЖ Минздрав, по его собственным рапортам, уже закупил», - отмечает ZN.UA.

«Получается, в Украине образуются излишки вакцины, которая имеет весьма ограниченный срок годности», - добавляет издание.

По мнению автора публикации, основной причиной подобных действий Минздрава является то, что менеджеры ведомства «допустили серьезнейшие просчеты с выбором поставщика вакцин, поскольку российская компания «Никомед» не может обеспечить поставки закупленной партии вакцин ранее середины декабря». «При этом гарантировать эти сроки и сейчас сложно — дело в том, что российские производители вакцины БЦЖ не могут удовлетворить в полном объеме даже запросы РФ», - отмечает ZN.UA.