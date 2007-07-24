Россия предлагает помощь пострадавшим в аварии под Львовом

Центр медико-психологической помощи при МЧС России предлагает Украине помощь для лечения пострадавших в результате железнодорожной аварии под Львовом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель Центра Зураб КЕКЕЛИДЗЕ сегодня во время телемоста Москва-Львов-Киев на тему «Фосфорная катастрофа в Украине: причины и последствия».

«Сейчас важно с точки зрения медицины предупредить дальнейшие последствия в психологической сфере. Сейчас уже прошла острая реакция на стресс, а через месяц у пострадавших может наблюдаться травмо-психологическое расстройство и нарушение адаптации. Мы могли бы приехать и помочь в осмотре населения – на 2 дня или на 2 недели, что зависит от принимающей стороны», - сказал З.КЕКЕЛИДЗЕ.

Кроме того, по его словам, Центр готов предоставить украинским специалистам методологические пособия по оказанию психологической помощи пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций. «У нас также работает бесплатная, анонимная горячая линия – к нам могут обратиться также и жители Львовской области по телефону +7495 637 77 70», - добавил он.

В свою очередь губернатор Львовской области Петр ОЛИЙНЫК назвал психологической ошибкой заявление вице-премьер-министра Украины Александра КУЗЬМУКА о том, что железнодорожная авария под Львовом является для Украины вторым Чернобылем. «Это была большая психологическая ошибка. Я очень уважаю Александра КУЗЬМУКА, но нельзя было упоминать о Чернобыле, учитывая ту фобию, которая появилась у украинского народа после Чернобыльской аварии в 1986 году», - сказал П.ОЛИЙНЫК.

Губернатор Львовской области также считает необходимым изменить систему оповещения людей о чрезвычайных ситуациях и систему предупреждения возникновения подобных аварий.