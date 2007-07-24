Пинчук даст жене Ющенко 10 миллионов долларов

Фонд Виктора Пинчука предоставит 10 млн. долларов на приобретение сверхсовременного комплекса радиологического оборудования для проекта «Детской больницы будущего».

Как сообщили УНИАН в Фонде, об этом сегодня во время брифинга по итогам собрания наблюдательного совета Международного благотворительного фонда «Украина 3000» (председателем наблюдательного совета является Екатерина ЮЩЕНКО), сказал президент Фонда Пинчука Томас ЭДМОН-ЛАРИТАЗ.

Это оборудование даст возможность лечить широкий спектр онкологических заболеваний у детей разного возраста по мировым стандартам.

Основой будущего радиологического отделения станет комплекс, состоящий из линейных ускорителей высокой и низкой мощностей. Линейные ускорители позволят эффективно осуществлять безоперационное лечение глубоко расположенных опухолей, а наличие специального симулятора позволит выполнить точную предлучевую типометрическую подготовку больных и точно воспроизвести сеанс облучения на линейном ускорителе.

Линейные ускорители последнего поколения являются медицинскими аппаратами, чьи лечебные возможности значительно превышают возможности аппарата типа «Гамма-нож», который предварительно планировалось приобрести за средства Фонда Пинчука, говорится в сообщении.

Медицинское оборудование такого класса и качества впервые предоставит больным украинским детям уникальный шанс получить бесплатное лечение в Украине, ведь до сих пор такую терапию можно проходить лишь за границей.

Согласно заключенному договору, Фонд «Украина 3000» планирует обеспечить возможность лечения в Украине всех детей, которые нуждаются в такой помощи, уже в 2009 году.

Создание радиологического отделения Детской больницы будущего позволит не только спасать намного больше детских жизней, чем это удается сегодня: возможности современных линейных ускорителей позволят предоставлять необходимое лечение от 15 до 50 больным детям в день.