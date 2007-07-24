Пинчук даст жене Ющенко 10 миллионов долларов
Уникальный шанс для больных детей
Фонд Виктора Пинчука предоставит 10 млн. долларов на приобретение сверхсовременного комплекса радиологического оборудования для проекта «Детской больницы будущего».
Как сообщили УНИАН в Фонде, об этом сегодня во время брифинга по итогам собрания наблюдательного совета Международного благотворительного фонда «Украина 3000» (председателем наблюдательного совета является Екатерина ЮЩЕНКО), сказал президент Фонда Пинчука Томас ЭДМОН-ЛАРИТАЗ.
Это оборудование даст возможность лечить широкий спектр онкологических заболеваний у детей разного возраста по мировым стандартам.
Основой будущего радиологического отделения станет комплекс, состоящий из линейных ускорителей высокой и низкой мощностей. Линейные ускорители позволят эффективно осуществлять безоперационное лечение глубоко расположенных опухолей, а наличие специального симулятора позволит выполнить точную предлучевую типометрическую подготовку больных и точно воспроизвести сеанс облучения на линейном ускорителе.
Линейные ускорители последнего поколения являются медицинскими аппаратами, чьи лечебные возможности значительно превышают возможности аппарата типа «Гамма-нож», который предварительно планировалось приобрести за средства Фонда Пинчука, говорится в сообщении.
Медицинское оборудование такого класса и качества впервые предоставит больным украинским детям уникальный шанс получить бесплатное лечение в Украине, ведь до сих пор такую терапию можно проходить лишь за границей.
Согласно заключенному договору, Фонд «Украина 3000» планирует обеспечить возможность лечения в Украине всех детей, которые нуждаются в такой помощи, уже в 2009 году.
Создание радиологического отделения Детской больницы будущего позволит не только спасать намного больше детских жизней, чем это удается сегодня: возможности современных линейных ускорителей позволят предоставлять необходимое лечение от 15 до 50 больным детям в день.