Строительство Детской больницы будущего начнется в январе 2008 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь сегодня на первом заседании опекунского совета благотворительной программы «Детская больница будущего».

Опекунский совет возглавила председатель наблюдательного совета Международного благотворительного фонда “Украина 3000” Екатерина ЮЩЕНКО, ее заместителем избран председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения, материнства и детства, народный депутат V созыва Татьяна БАХТЕЕВА.

Как сообщили УНИАН в Фонде “Украина 3000”, в состав совета вошли, в частности, Юрий АНТИПКИН - президент Ассоциации педиатров Украины, директор НИИ педиатрии, акушерства и гинекологии, академик АМН Украины; Т.БАХТЕЕВА; Джеймс ТЕМЕРТЭЙ - председатель Совета директоров компании Northland Power Inc. (Канада); Константин ЖЕВАГО - руководитель группы «Финансы и кредит»; Наталия ИЗОСИМОВА - председатель правления Благотворительного фонда «Развитие Украины»; Борис КОЛЕСНИКОВ - народный депутат V созыва; Владимир КОСТЕРИН - председатель наблюдательного совета АКБ «Трансбанк»; Виктор ПИНЧУК - президент корпорации «Интерпайп»; Игорь ТАРАСЮК - руководитель Государственного управления делами Президента Украины; Сергей ТАРУТА - председатель совета директоров корпорации “Индустриальный союз Донбасса”; Эдуард ШИФРИН - председатель наблюдательного совета ОАО «Запорожсталь».

Опекунский совет должен осуществлять контроль над прозрачностью распределения средств.

Уже 26 июля будет определен проектировщик и подписано соглашение о сотрудничестве. Строительство больницы начнется в январе 2008 года, тогда же пройдут тендеры на закупку медицинского оборудования.

Планируется, что строительство больницы будет завершено в 2009 году. Ориентировочная стоимость проекта – 600 млн. грн.

Проект создания Всеукраинского центра охраны здоровья матери и ребенка инициирован Международным благотворительным фондом «Украина 3000» в марте 2006 года. Это – крупнейший благотворительный проект в Украине. На протяжении 2006 года работники Фонда проводили мероприятия по презентации и популяризации проекта во всех областях Украины. 17 декабря 2006 года 11 украинских телеканалов в прямом эфире транслировали Всеукраинский телемарафон «Детская больница будущего», во время которого за четыре часа было собрано и задекларировано 242 миллиона гривен. По состоянию на 24 июля 2007 года сумма задекларированных средств на создание больницы составляет 261 344 515 гривен, сообщает Фонд «Украина 3000».