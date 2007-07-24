По информацию о торговле человеческими органами в Минздрав не обращались

Правоохранительные органы Украины и Израиля относительно информации по поводу торговли человеческими органами в Министерство здравоохранения Украины не обращались.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

В сообщении отмечается, что «трансплантация органов, тканей и клеток в Украине осуществляется в законодательно определенном порядке».

В соответствии со ст. 8 Закона Украины "О трансплантации органов и других анатомических материалов человека" деятельность, связанную с трансплантацией, могут осуществлять аккредитованные в установленном законодательством Украины порядка государственные и коммунальные учреждения здравоохранения и государственные научные учреждения согласно перечню, утвержденном Кабинетом министров Украины (Постановление Кабинета министров Украины от 24.04.2000 г. №695 „Некоторые вопрос реализации Закона Украины "О трансплантации органов и других анатомических материалов человеку"), напоминает пресс-служба Минздрава.

Как также напоминает пресс-служба Минздрава, согласно статье 18 Закона Украины “О трансплантации органов и других анатомических материалов человеку” в Украине запрещена торговля органами и другими анатомическим материалами человека.

Относительно торговли человеческими органами за рубежом Координационный центр трансплантации органов, тканей и клеток Минздрава Украины имеет сведения только из средств массовой информации, отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня “Немецкая волна” распространила информацию о том, что израильская полиция разоблачила международную сеть, которая подозревается в организации незаконной трансплантации донорских органов в частной киевской клинике. Также сообщается, что накануне в Тель-Авивском аэропорту были задержаны двое подозреваемых. В целом по этому делу было задержано девять человек, среди подозреваемых - и ведущие медицинские специалисты в области трансплантации. По информации полиции, на след преступной группировки стражей порядка вывели объявления в русскоязычной прессе с предложениями стать донором почек за щедрое вознаграждение. После медицинского обследования кандидатов доправляли в частную клинику в Киеве, где осуществляли операцию по пересадке донорской почки другому пациенту. Каждую почку мошенники продавали за 150 тысяч долларов.

Сегодня на брифинге заместитель министра внутренних дел Украины Николай КУПЯНСКИЙ сказал, что в МВД не имеют информации о причастности Украины к транснациональной группировке, которая занималась незаконной трансплантацией человеческих органов. «Никакой информации о том, что Украина имеет отношение к незаконной трансплантации органов нет», - сказал он.