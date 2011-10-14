Уголовное дело о медицинских автомобилях приостановлено

Производства по уголовным делам в отношении экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО относительно денег по Киотскому протоколу и закупке медицинских автомобилей приостановлены до рассмотрения приговора Ю.ТИМОШЕНКО апелляционным судом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил начальник пресс-службы Генеральной прокуратуры Юрий БОЙЧЕНКО.

По его словам, расследование указанных уголовных дел не закрыто, но в связи с приговором Ю.ТИМОШЕНКО по другому уголовному делу приостановлено и будет возобновлено, как только будет получено разрешение со стороны суда.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура Украины обвиняет Ю.ТИМОШЕНКО в превышении власти и служебных полномочий во время закупки под гарантию правительства и ввоза на территорию Украины якобы специализированных медицинских автомобилей "Опель Комбо". Общая сумма нанесенного государству ущерба составляет 67 млн. грн.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО предъявлено обвинение в нецелевом использовании 180 млн. и 200 млн. евро, которые Украина получила по Киотскому протоколу, и в нанесении государству другого ущерба.

11 октября Печерский районный суд Киева осудил Ю.ТИМОШЕНКО к семи годам заключения за превышение служебных полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.