Стало известно, когда в Украину придет грипп

Эксперты прогнозируют, что в этом году первая волна подъема острых респираторных заболеваний в Украине возможна с середины декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, об они сообщили сегодня на пресс-конференции в Киеве.

“Мы имеем практику 2009 года, где был осенний подъем - 49-51-я неделя, мы имеем 2008 год, где была двуволновая эпидемия гриппа. Поэтому, с учетом всех прогнозов и путей завоза вируса, мы тоже прогнозируем, что в этом году первая волна подъема острых респираторных заболеваний – это 50-51-я неделя”, – отметил начальник отдела профилактики инфекционных заболеваний Управления общественного здоровья Константин ЛЕГЕЗА.

Он отметил, что эпидемическая ситуация в Украине всегда идет с запада на восток, но бывают сезоны, которые не соответствуют этому. “У нас есть 10 контрольных городов, в которых ведется ежегодный мониторинг заболеваемости острыми респираторными инфекциями”, – объяснил К.ЛЕГЕЗА и отметил, что начало эпидемического подъема касается, в первую очередь, промышленных регионов, в частности, Донецкой и Луганской областей.

Также он подчеркнул, что данные Госкомстата и оперативные данные по количеству умерших от гриппа и его осложнений расходятся: по данным Госкомстата, в 2010 году от гриппа и его осложнений в Украине умерли 425 человек. “Если брать оперативные данные за сезон, то мы вышли на цифру 267 больных”, – подчеркнул он и добавил, что в сезон 2009-2010 этот показатель составлял 1028 больных.

В свою очередь заместитель директора Департамента медицинских иммунобиологических препаратов и иммунопрофилактики Государственного экспертного центра Минздрава Украины Виктория ЗАДОРОЖНАЯ отметила, что в этом году будут циркулировать те же вирусы, что и в прошлом. “Но если в прошлом году преобладал вирус так называемого свиного гриппа H1N1, то в этом году предполагается, что это будет вирус H3N2. То есть, происходит некоторое изменение в соотношении циркулирующих вирусов, но тот штаммовый состав, который был в прошлом году, остается, и все эти штаммы входят в состав вакцин, которые будут использоваться в нынешнем году”, – отметила она.

Эксперты советуют делать вакцинацию уже сейчас, иммунитет выработается через 2-3 недели. “Даже если вы не успеете сделать это сейчас, а сделаете на протяжении сезона, ваши шансы заболеть, получить осложнение или даже погибнуть, как в случаях с группами риска, - значительно ниже” – подчеркнула медицинский эксперт Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Екатерина БУЛАВИНОВА.

Главный детский иммунолог г. Киева Федор ЛАПИЙ отметил, что в ближайшие дни в частных клиниках и государственных поликлиниках будет начата вакцинация для населения.

Ф.ЛАПИЙ отметил, что государство в первую очередь берет на себя обязательство вакцинировать детей из детских домов и персонал, контактирующий с этими детьми. “Вторая приоритетная группа – это медицинские работники, которые в первую очередь контактируют с больными и должны быть на рабочих местах, когда действительно к нам придет эпидемия гриппа”, – добавил он.

По его словам, по Киеву на этот год предусмотрена закупка вакцины на сумму до 300 тыс. грн. Ф.ЛАПИЙ отметил, что минимальное количество вакцины, которое будет закуплено для столицы, – около 3500 доз.

“Вакцинация является очень эффективной. И если мы говорим о людях от 18 до 50 лет, она защищает от гриппа более чем на 80%. Среди лиц старше 60 лет уровень госпитализации среди вакцинированных уменьшается на более чем 60%, уровень смертности уменьшается на более чем 60%”, – отметил врач.

В то же время он подчеркнул, что очень важен уровень охвата вакцинацией по стране в целом. “Тот уровень охвата, который мы имеем традиционно в Украине, - около 1% - он не может повлиять на эпидемию гриппа. Он будет влиять на тех конкретных людей, которые себя вакцинировали”, – констатировал Ф.ЛАПИЙ.