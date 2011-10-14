Задержана контрабанда вакцин из Нидерландов

Таможенная служба возбудила уголовное дело по факту импорта из Нидерландов ветеринарных препаратов и вакцин на сумму почти 11 млн. грн. по документам, содержавшим неправдивые данные.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины, отечественная фирма на протяжении года импортировала в Украину ветеринарные вакцины и лекарственные препараты для птиц и животных. Таможенники решили проверить достоверность документов, которые подаются фирмой к таможенному оформлению, и направили с этой целью запрос в таможенные органы Королевства Нидерланды.

В соответствии с ответом, письменного договорного соглашения между иностранной и украинской фирмами не существовало, что означало, что контракт и спецификации к нему, которые представлялись в качестве основания для таможенного оформления груза, являются недействительными.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины (контрабанда).