В Сочи отравились более 40 детей

В одном из детских лагерей курортного поселка Лазаревское недалеко от г. Сочи зафиксировано массовое отравление детей. Уже госпитализировано 42 ребенка. Об этом сообщили в Министерстве образования Краснодарского края.

Дети отправлены в больницу с подозрением на кишечную инфекцию. У них держится высокая температура и наблюдается расстройство желудка. В настоящий момент обстоятельства и причина отравления выясняются.

Случаи массового отравления в летних оздоровительных лагерях происходят очень часто. К примеру, только в первой половине июня в Московской области были госпитализированы 99 детей с диагнозом острая кишечная инфекция.

Специалисты отмечают, что нередко причиной массовых отравлений становится халатность работников детских учреждений.

РБК