Что можно есть и пить на пораженной территории - эксперт

Почва, пораженная фосфором во Львовской области, через год превратится в удобренную территорию, заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН научный сотрудник Института органической химии НАН Украины, кандидат химических наук Дмитрий ВОЛОЧНЮК.

«Есть понятие “фосфатное удобрение”, и через некоторое время эта почва, на которую выпал кислотный дождь, будет просто хорошо удобрена», - отметил он. При этом эксперт добавил, что эта территория будет удобрена уже на следующий год. «И я надеюсь, что люди, которые там занимаются сельским хозяйством, просто снимут повышенный урожай», - сказал представитель Інститут органической химии.

По словам эксперта, «фосфорная кислота – это не токсичное вещество, она находится в каждом организме, в каждом растении». Фосфорная кислота в виде кислотного дождя может поражать растительность только в очаге поражения, «однако при попадании в почву через некоторое время фосфорная кислота уже не является токсичным веществом», а становится удобрением, сказал он.

Д.ВОЛОЧНЮК отметил, что сейчас паника абсолютно не уместна, «все страшное, что было, уже произошло». Эксперт также посоветовал более тщательно относиться к еде с грядок. «Если они срывают огурец, который попал под кислотный дождь, его просто надо хорошо промыть и можно кушать – ничего страшного нет», - сказал он. Кроме того, эксперт не советует купаться в закрытых водоемах, если там не была проведена экспертиза кислотности, а также не рекомендует пить воду из колодцев, потому что туда из почвы могла попасть кислота.

По поводу здоровья людей эксперт сказал, что серьезной опасности нет. «Хорошо, что пошел дождь, дожди локализовали очаг поражения этого облака. Люди, которые попали в это время под кислотный дождь, им, конечно, не очень хорошо, но к серьезным поражениям это не должно привести», - заявил он.

В то же время, здоровье людей, участвовавших в ликвидации аварии, как сказал Д.ВОЛОЧНЮК, действительно находится под угрозой, потому что они получили поражение токсичными продуктами горения фосфора.