На Прикарпатье прибыли на оздоровление 100 детей из пострадавших в результате техногенной катастрофы районов Львовской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации, отдыхом и оздоровлением этих детей занимается главное управление по делам молодежи и спорта облгосадминистрации. Львовских детей разместили в детском лечебно-оздоровительном комплексе “Мрия” в селе Липовка Тисменицкого района, где они будут находиться до 9 августа.

Как отметили в пресс-службе, Областной центр социальных служб для семьи, детей и молодежи проведет на базе оздоровительного заведения тренинги по вопросам профилактики негативных явлений в детской и молодежной среде. Также предусмотрены познавательные экскурсии для детей.

Как сообщал УНИАН, вечером 16 июля во Львовской области, на перегоне Красное-Ожидов, сошли с колеи 15 цистерн с желтым фосфором. Из-за разгерметизации загорелись 6 цистерн, и в результате горения образовалось большое количество дыма и облако с опасной концентрацией токсичных веществ. В зону поражения попали 14 населенных пунктов Буского района с общей численностью населения около 11 тысяч человек, а также отдельные территории Радеховского и Бродовского районов области.